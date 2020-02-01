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Koronavirüs takibi için çevrimiçi harita yayınlandı

John Hopkins Üniversitesi'nden araştırmacılar, Çin'de ortaya çıkan ve yayılan koronavirüsü tüm dünya çapında takip eden çevrimiçi bir harita yayınladı. Haritada, hastalık bulaşanlar, iyileşen hastalar ve ölümler anlık olarak takip edilebiliyor.
Koronavirüs takibi için çevrimiçi harita yayınlandı

ABD'deki John Hopkins Üniversitesi Sistem Bilimleri ve Mühendislik Merkezi araştırmacıları, Çin'den yayılan ve yüzlerde kişinin ölümüne neden olan yeni tip ölümcül koronavirüsün tüm dünyadaki hareketini takip eden çevrimiçi bir panel geliştirdiler.

Webtekno'nun haberine göre, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile ABD, Çin ve Avrupa'daki salgın kontrol merkezlerinin verilerini kullanan panel, tüm doğrulanmış ve şüpheli koronavirüs vakalarının yanı sıra iyileşen ve ölümle sonuçlanan hasta kayıtlarını da sergiliyor.

ŞİMDİYE KADAR 259 KİŞİ ÖLDÜ

Çin'in Vuhan kentinde geçen aralık ayında ortaya çıkan yeni virüs şimdiye kadar 259 kişinin ölümüne yol açarken 11 binin üzerinde de vaka tespit edildi. ABD ve Avrupa'da da vakalar olduğu doğrulanırken, hastalık zatürre benzeri belirtiler gösteriyor. Yeni ölümcül virüs, SARS ve MERS gibi ölümcül hastalıklara neden olan virüslerle aynı aileden.

EN FAZLA VAKA ÇİN'DE

Şu ana kadar çevrimiçi panelde doğrulanmış vaka sayısı şöyle: Çin ana karasında 11 bin 221, Tayland'da 19, Japonya'da 17, Singapur'da 16, Hong Kong'da 13, Güney Kore'de 11, Tayvan'da 10, Avustralya'da 9, Malezya'da 8, ABD, Almanya ve Macau'da 7, Fransa'da 6, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 4, Kanada’da 3, İngiltere, Rusya ve İtalya’da 2’şer, Nepal, Kamboçya, Sri Lanka, Hindistan, Finlandiya, İspanya, İsveç’te 1'er.

John Hopkins Üniversitesi Sistem Bilimleri ve Mühendislik Merkezi araştırmacılarının yarattığı çevrimiçi Corona virüsü takip paneline buradan ulaşılabilir.

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