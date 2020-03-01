  • BIST 105.994
  • Altın 317,534
  • Dolar 6,2384
  • Euro 6,8405
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 7 °C
»

Koronavirüs Taşköprü sarımsağını vurdu

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline hızlıca yayılan koronavirüs Taşköprü sarımsağını da vurdu, fiyatı 5 lira daha arttı.
Koronavirüs Taşköprü sarımsağını vurdu

Önemli sarımsak üretim merkezlerinden Taşköprü ilçesinde şubat ve mart aylarında ekilen sarımsak, temmuz ayı başlarında hasat ediliyor.

Bölgede 'beyaz altın' olarak adlandırılan Taşköprü sarımsağında rekolte, 2018 ve 2019'da 25 bin ton dolayında gerçekleşirken, hasat sonrası fiyatta yaşanan artış üreticiyi sevindiriyor.

"ŞU AN FİYATI 20 İLE 40 LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR"

Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Butur, sarımsağın ilçede yaklaşık 25 bin dekar alanda üretildiğini söyledi.

Sarımsak fiyatlarının geçen yıl hasadın ardından ekim ayına kadar sürekli yükseldiğini, ardından belirli bir yerde sabitlendiğini anlatan Butur, "Geçen yıl ekim ayından sonra kilogram fiyatı 15 ila 35 lira arasında kaldı. Şu anda ise fiyatlar biraz daha yükselerek 20 ila 40 lira arasında seyrediyor. Bu artış çok fazla değil. Dünyada gelişen olaylar da mutlaka etki yaptı. Çin'deki virüs kaynaklı etkinin olduğunu düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

Sarımsakta el emeğinin fazla olduğunu, bunun da maliyeti yükselttiğini vurgulayan Butur, yeni ürünlerin hasadına kadar sarımsak fiyatının bu seviyede seyredeceğini öngördüklerini belirtti.

ÇİFTÇİ BU YILDAN UMUTLU

Sarımsak üreticisi Metin Özbay da 2019 yılında dolu nedeniyle rekolte kaybı yaşadıklarını hatırlattı.

Fiyat artışının rekolteyle ilgili olduğunu dile getiren Özbay, "Sarımsak dikim zamanının gelmesi ve Çin'deki virüsten dolayı fiyatlarda artış oldu. Sarımsağın toptan fiyatı, iriliğine göre 40 liraya kadar ulaşıyor. Bizim sarımsağımızın 100 gramı diğer sarımsakların 1 kilosuna bedel." diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dolar artış trendinde!27 Şubat 2020 Perşembe 10:04
  • Asgari ücret desteğinin ayrıntıları27 Şubat 2020 Perşembe 03:47
  • Domates üreticilerine müjde!25 Şubat 2020 Salı 20:12
  • Gram altın 330 lirayı aştı24 Şubat 2020 Pazartesi 09:44
  • Benzine 16 kuruş zam geliyor22 Şubat 2020 Cumartesi 16:01
  • 'Trabzon hasırı' otomobil fiyatlarıyla yarışıyor22 Şubat 2020 Cumartesi 12:05
  • Güven endeksi düştü20 Şubat 2020 Perşembe 11:24
  • Dolar yükselişte!20 Şubat 2020 Perşembe 10:29
  • İkinci elde yeni önlem20 Şubat 2020 Perşembe 07:22
  • Merkez Bankası faiz kararını açıkladı19 Şubat 2020 Çarşamba 15:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti