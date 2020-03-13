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Koronavirüs tatili nedeniyle otogarlarda yoğunluk oluştu

Yeni tip koronavirüs toplantısı sonrası, üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesi kararının ardından üniversite öğrencileri otobüsfirması yazıhaneleri önünde metrelerce kuyruk oluşturdu.
Koronavirüs tatili nedeniyle otogarlarda yoğunluk oluştu

Açıklamanın ardından eğitim almak için ailelerinden uzakta bulunan öğrenciler, bulundukları şehirlerdeki otobüs terminallerine adeta akın etti. Bilet almak için uzun kuyruklar oluşturan öğrencilerin yoğun talebine otobüs firmaları da bilet yetiştirmekte güçlük çekti.

Yoğunluk nedeniyle bazı firmalar, pek çok şehre ek sefer koydu. Öğrencilerin bulundukları şehirlerden gidişlerinin tüm hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.

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