  • BIST 96.242
  • Altın 321,593
  • Dolar 6,2835
  • Euro 7,0282
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 10 °C
SON DAKİKASanayi üretim endeksi açıklandı
» »

Koronavirüs tatili öncesi İstanbul'daki okullarda bugün...

Koronavirüs tatili öncesi İstanbul'daki okullarda bugün...
İstanbul'da çocuklarını bugün okula getiren veliler koronavirüs tatilini değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında tüm bakanların katıldığı koronavirüs toplantısı sonrası milyonlarca kişiyi ilgilendiren kararlar açıklandı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 16 Mart'tan itibaren okulların tatil edildiğini açıkladı.

VELİ VE ÖĞRENCİLER KARARDAN MEMNUN

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemlerin ve okulların tatil edilmesi velileri memnun etti. Maltepe'deki Mürevvet Hanım ilkokuluna öğrencisini okula getiren Hayrettin Kula, "Çok yerinde ve zamanında alınan bir karar olduğunu düşünüyorum. Okullarda dezenfekte çalışması yapıldığını biliyorum. Ben öğrencimi getirdim, diğer velilerin de getirdiğini görüyorum. Önlem alınmasına sevindim" diye konuştu. Kendisi ve öğrencisine maske takarak okula gelen Emine Özer ise, "Griptim zaten maskemi taktım, çocuğuma da önlem alarak maske taktım. Çok iyi oldu. Veliler ve çocuklar için alınan çok uygun. Çocuklarda evde dinlenmiş olur "dedi. 

"HEM DİNLENMİŞ HEM KORUNMUŞ OLURUZ"

Esenyurt Siteler Ortaokulu'nda okuyan 5. sınıf öğrencisi Beste Marin de okulların tatil edilmesinin iyi olduğunu söyleyerek , " Hem dinlenmiş hem korunmuş oluruz.  Tatilde evde hem ders çalışacağım, hem de uzaktan eğitim yapılacakmış sanırım onlara da ilgi göstereceğim. Ben ellerimi düzenli olarak yıkıyorum.  Korunuyorum, maske takıyorum" diye konuştu. 

"KESİNLİKLE DIŞARI ÇIKMAYACAKLAR"

5. sınıfta okuyan kızını okula getiren Baba Özgür Özlem ise kararı doğru bulduğunu belirterek ," Olması gereken oldu bence. Tedirgin oluyorduk. Bir kişinin hasta olması herkesin hasta olması demek. İyi bir karar. Çocuklar tatili evde değerlendirecekler, kesinlikle dışarı çıkmayacaklar. Önlemler olacak.  Bir yere gitmeyi düşünmüyoruz.   Derse yönelik şeyler yapmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu. 

Bir başka veli de, iyi bir düşünce çocuklar zarar görmeyecek. Doğru bir karar. Önceden tedirgin oluyorduk çünkü çocuklar sürekli temas halinde. Evde olacağız bir yere gidemeyeceğiz bu durumda risk" dedi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Koronavirüs tatili öncesi İstanbul'daki okullarda bugün...
Koronavirüs tatili öncesi İstanbul'daki okullarda bugün...
Suriye'deki El Bab Ulu Camisi yeniden ibadete açılacak
Suriye'deki El Bab Ulu Camisi yeniden ibadete açılacak
Kitapları tersten okuyor, yeteneğiyle herkesi şaşırtıyor
Kitapları tersten okuyor, yeteneğiyle herkesi şaşırtıyor
Murat Kekilli'den 'Türkiye'nin Otomobili'ne destek şarkısı
Murat Kekilli'den 'Türkiye'nin Otomobili'ne destek şarkısı
Çift başlı doğan buzağı görenleri hayrete düşürdü
Çift başlı doğan buzağı görenleri hayrete düşürdü
HES'te suya düşmek üzere olan kedi yavrusunu teknisyen kurtardı
HES'te suya düşmek üzere olan kedi yavrusunu teknisyen kurtardı
Son Eklenen Videolar
Koronavirüs tatili öncesi İstanbul'daki okullarda bugün...
Koronavirüs tatili öncesi İstanbul'daki okullarda bugün...
Türkiye Çekirge İstilası İle Karşı Karşıya
Türkiye Çekirge İstilası İle Karşı Karşıya
İdlib halkından Türkiye'ye teşekkür: Bugün bombardıman yok
İdlib halkından Türkiye'ye teşekkür: Bugün bombardıman yok
Yunan askerleri, dövdüğü göçmenleri yarı çıplak gönderdi
Yunan askerleri, dövdüğü göçmenleri yarı çıplak gönderdi
Diyarbakır annelerinden kadınlara 8 Mart çağrısı: "Terörün kökünü kurutalım"
Diyarbakır annelerinden kadınlara 8 Mart çağrısı: "Terörün kökünü kurutalım"
Meriç Nehri’nden Yunanistan'a geçen göçmenlerin kayık kavgası
Meriç Nehri’nden Yunanistan'a geçen göçmenlerin kayık kavgası
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti