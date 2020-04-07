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Koronavirüs tedavisi biten hastalar taburcu ediliyor

Türkiye'nin çeşitli illerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan hastalar taburcu ediliyor.
Koronavirüs tedavisi biten hastalar taburcu ediliyor

İstanbul'dan memleketi Sinop'un Ayancık ilçesine geldikten sonra rahatsızlanan Cihan Yılmaz, koronavirüs teşhisiyle Samsun'un Atakum ilçesindeki özel hastanede tedavi altına alındı.

Yoğun bakıma alınan Yılmaz, 10 günlük tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu. Yılmaz, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Cihan Yılmaz, "Doktorlar çok riskli bir vaka olarak görüyordu. Herkesten Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çorum'da 19 hasta taburcu edildi
Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde Kovid-19 teşhisi konulan 19 kişinin hastalığı yenerek tedavi gördükleri hastanelerden şifayla taburcu edildiği belirtildi.

Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 42. hasta taburcu edildi. 

Zile ilçesinde bir süre önce rahatsızlanan ve koronavirüs teşhisi konulan 3 çocuk annesi 42 yaşındaki Elmas Doğan'ın Tokat Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı. 

Taburcu edilen kadın, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde evine uğurlandı.

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