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Koronavirüs tedavisi gören Gümüşdağ'dan teşekkür mesajı

Yeni tip koronavirüs tedavisi gören İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Gümüşdağ, teşekkür mesajı yayımladı.
Koronavirüs tedavisi gören Gümüşdağ'dan teşekkür mesajı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan mesajında, "21 gün boyunca devam eden tedavim süresince başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Sağlık Bakanımız olmak suretiyle, arayıp şifa temennilerini dile getiren, mesaj atan, dualarını gönderen, bilgi almak için hastaneyi ve beni defalarca arayan aileme, dostlarıma, arkadaşlarıma, kendim ve eşim adına içten teşekkürlerimi sunarım." ifadelerini kullandı. 

Salgının en kısa sürede bitmesini dileyen Gümüşdağ, "Bu zor süreçte başta bizi tedavi eden doktorlarımız olmak üzere, Acıbadem Altunizade Hastanesindeki tüm çalışanlara şükranlarımı iletirim. Yüce Allah'tan bu musibeti yeryüzünden tez zamanda kaldırmasını temenni eder, hastanelerde ve evlerde şifa bekleyen tüm insanlara acil şifalar dilerim." ifadeleriyle mesajını tamamladı.

Kulüpler Birliği Vakfından geçmiş olsun mesajı
Kulüpler Birliği Vakfı, Gümüşdağ için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Vakfın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Eski başkanlarımızdan, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ'ın, 21 gün boyunca devam eden tedavisinin bugün tamamlandığını ve taburcu edildiğini memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine tüm futbol ailesi adına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." denildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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