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Koronavirüs tedavisi gören Muharrem İnce ve eşi taburcu oldu

CHP'den istifa ederek, parti kurma çalışmalarını sürdüren Muharrem İnce, eşi Ülkü İnce ile birlikte koronavirüs tedavisi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nden taburcu edildi.
Koronavirüs tedavisi gören Muharrem İnce ve eşi taburcu oldu

'Memleket Hareketi' başlatarak, CHP'den istifa eden Yalova eski milletvekili Muharrem İnce'nin 11 Nisan'da yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı. Evde karantina süreci başlayan İnce, daha sonra Ankara Şehir Hastanesi'nde gözlem altına alındı. Muharrem İnce'nin tedavisi sürerken, koronavirüse yakalanan eşi Ülkü İnce de cuma günü aynı hastanede tedaviye alındı. Hastanedeki tedavileri tamamlanan İnce çifti, taburcu edildi.

Muharrem İnce, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Eşimle birlikte hastaneden taburcu olduk. Çok şükür ikimiz de iyiyiz ve evimizdeyiz. Sağlık dileklerini gönderen herkese ve tedavimizle ilgilenen Başhekim Aziz Surel’e, İhsan Ateş hocaya ve ekibine, tüm sağlık çalışanlarımıza çok teşekkürler. Sağlıklı günlerde buluşacağız" dedi.

İnce ve eşinin bir süre daha evde karantinada kalacakları öğrenildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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