Koronavirüs tedavisi gören oyuncu Toygun Ateş vefat etti

Malatya'ya 'Gizemli Köy' filminin çekimi için gelen ve bir süre önce koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra tedavi gördüğü İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde entübe edilen Toygun Ateş (66), doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

'Gizemli Köy' filmi çekimleri için Malatya'ya gelen Toygun Ateş, rahatsızlanınca Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs testi yapıldı. 6 Şubat'ta test sonucu pozitif çıkan Ateş, durumunda iyileşme olmayınca tedavi gördüğü İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde entübe edildi. Ünlü oyuncunun tedavisi sürerken, bugün öğle saatlerinde fenalaştı. Organ yetmezliği olduğu da oraya çıkan Toygun Ateş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Bu durumu duyan film ekibi, üzüntüye boğuldu.

İnönü Üniversitei Turgut Özal Tıp Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Kovid-19 enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakımda cihaza bağlı entübe olarak hastanemizde tedavi görmekte olan tiyatro sanatçısı Toygun Ateş vefat etti. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Toygun Ateş 9 gündür hastanemizde tedavi görmekteydi" denildi.