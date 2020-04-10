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Koronavirüs tedbirleri sebebiyle 8 yol daha giriş-çıkışlara kapatıldı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında Bağcılar Meydanı, Güneşli Meydanı ve en işlek 6 cadde 15 gün süreyle yaya trafiğine kapatıldı. Daha önce de Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi için kapatma kararı verilmişti.
Koronavirüs tedbirleri sebebiyle 8 yol daha giriş-çıkışlara kapatıldı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde sekiz yürüyüş yolunun koronavirüs önlemleri kapsamında yaya trafiğine kapatıldığı bildirildi. Kararı Bağcılar Kaymakamlığı duyurdu.

Bağcılar Kaymakanlığı'nın aldığı karara göre; Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul'da Bağcılar Meydanı, Güneşli Meydanı ve en işlek 6 cadde yaşanan yoğunluk nedeniyle 15 gün süreyle yaya trafiğine kapatıldı. Cadde başlarına kurulan demir bariyerlerin başında görevli olan Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve polis, caddeye yaya giriş-çıkışına izin vermiyor.

Daha önce de Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi kapatılmıştı.

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