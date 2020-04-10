Koronavirüs tedbirleri sebebiyle 8 yol daha giriş-çıkışlara kapatıldı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında Bağcılar Meydanı, Güneşli Meydanı ve en işlek 6 cadde 15 gün süreyle yaya trafiğine kapatıldı. Daha önce de Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi için kapatma kararı verilmişti.