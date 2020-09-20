Koronavirüs tedbirlerine yönelik ortak denetim

Yenimahalle Kaymakamı Selda Dural, Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İl ve ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile birlikte ortak denetim gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığının 15 Nisan 2020 tarihinde “Sağlık İçin Hepimiz İçin” sloganı ile yayınlanan genelge kapsamında Abdurrahman Oğultürk Pazar yeri ve bölgede bulunan marketlerde gerçekleştirilen ortak denetim sırasında temizlik, maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralları konusunda vatandaşlara ve esnafa gerekli uyarılar yapıldı.

Kurallara uymayan işletmelere cezai işlem

Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Pazar esnafı ve vatandaşlara maske dağıtımının da gerçekleştirildiği denetimler de gıda ürünlerinin hijyen kurallarına uygun şekilde vatandaşa sunulması ve vatandaşın temas etmeden meyve sebze almasının sağlanması için esnafa uyarı yapıldı.

Abdurrahman Oğultürk pazar yerinde yapılan geniş çaplı denetimler sonrasında meyve ve sebze satışı yapan süpermarketler de zabıta ve emniyet ekipleri tarafından kontrol edilerek, sosyal mesafe, maske kullanımı, ambalajsız gıda ürünlerinin seçmece satış yasağı gibi kurallara dikkat etmeyen ve kaldırım işgali yapan işletmelere cezai işlem uygulandı.

“Virüsten kurtulmanın yolu ortak mücadeleden geçiyor”

Son günlerde ülke genelinde artış gösteren covid-19 vakaları nedeniyle yetkili bakanlığın yayınlamış olduğu genelge kapsamında denetimlerin sürdüğünü belirten Yenimahalle Kaymakamı Selda Dural “Koronavirüs salgını ile mücadele amacıyla hepimizin uyarıları dikkate alması, temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmesi gerekiyor.

Emniyet müdürlüğü, Tarım Müdürlüğü ve Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz bu denetimler de, virüs salgınının artış gösterdiği bu günlerde vatandaşlara ve esnafımıza gerekli uyarıları yaptık. Market, manav ve pazar yerlerinde ambalajsız ürünlerin seçmece olarak satış yasağı kuralına özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Salgın sürecinden bir an önce kurtulmanın yolu devletin tüm kurumları ve vatandaşın ortak mücadelesinden geçiyor. Amacımız pazar yerleri, marketler, lokanta ve kafeteryalar gibi temasın yoğun olduğu yerlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyumu sağlamaktır” şeklinde konuştu.