  • BIST 1.112
  • Altın 473,495
  • Dolar 7,5495
  • Euro 8,9548
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 19 °C
»

Koronavirüs tedbirlerine yönelik ortak denetim

Yenimahalle Kaymakamı Selda Dural, Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri,  İl ve ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile birlikte ortak denetim gerçekleştirdi.
Koronavirüs tedbirlerine yönelik ortak denetim

İçişleri Bakanlığının 15 Nisan 2020 tarihinde “Sağlık İçin Hepimiz İçin” sloganı ile yayınlanan genelge kapsamında Abdurrahman Oğultürk Pazar yeri ve bölgede bulunan marketlerde gerçekleştirilen ortak denetim sırasında temizlik, maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralları konusunda vatandaşlara ve esnafa gerekli uyarılar yapıldı.
Kurallara uymayan işletmelere cezai işlem

thumbnail_emr_5807.jpg

Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Pazar esnafı ve vatandaşlara maske dağıtımının da gerçekleştirildiği denetimler de gıda ürünlerinin hijyen kurallarına uygun şekilde vatandaşa sunulması ve vatandaşın temas etmeden meyve sebze almasının sağlanması için esnafa uyarı yapıldı.

Abdurrahman Oğultürk pazar yerinde yapılan geniş çaplı denetimler sonrasında meyve ve sebze satışı yapan süpermarketler de zabıta ve emniyet ekipleri tarafından kontrol edilerek, sosyal mesafe, maske kullanımı, ambalajsız gıda ürünlerinin seçmece satış yasağı gibi kurallara dikkat etmeyen ve kaldırım işgali yapan işletmelere cezai işlem uygulandı.

thumbnail_emr_5872.jpg

“Virüsten kurtulmanın yolu ortak mücadeleden geçiyor”
Son günlerde ülke genelinde artış gösteren covid-19 vakaları nedeniyle yetkili bakanlığın yayınlamış olduğu genelge kapsamında denetimlerin sürdüğünü belirten Yenimahalle Kaymakamı Selda Dural “Koronavirüs salgını ile mücadele amacıyla hepimizin uyarıları dikkate alması, temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmesi gerekiyor.

Emniyet müdürlüğü, Tarım Müdürlüğü ve Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz bu denetimler de, virüs salgınının artış gösterdiği bu günlerde vatandaşlara ve esnafımıza gerekli uyarıları yaptık. Market, manav ve pazar yerlerinde ambalajsız ürünlerin seçmece olarak satış yasağı kuralına özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Salgın sürecinden bir an önce kurtulmanın yolu devletin tüm kurumları ve vatandaşın ortak mücadelesinden geçiyor. Amacımız pazar yerleri, marketler, lokanta ve kafeteryalar gibi temasın yoğun olduğu yerlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyumu sağlamaktır” şeklinde konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ANKARAY rayları düzenleniyor19 Eylül 2020 Cumartesi 02:32
  • Kalecik Altınköy'de19 Eylül 2020 Cumartesi 01:31
  • Havuzlarda Covid-19’a geçit yok19 Eylül 2020 Cumartesi 01:27
  • Lüks otomobilin bagajında ceviz satışı18 Eylül 2020 Cuma 11:52
  • Tatlıçay Projesi Yapımına Başladı18 Eylül 2020 Cuma 04:34
  • TEKNOFEST’te Pursaklar'ı temsil edecek18 Eylül 2020 Cuma 03:33
  • Kızılcahamam’da mıntıka temizliği18 Eylül 2020 Cuma 02:34
  • Başkan Yavaş rektörlerle buluştu18 Eylül 2020 Cuma 02:32
  • Yaşar’dan Köse’ye Ziyaret18 Eylül 2020 Cuma 01:32
  • Dezenfekte seferberliği sürüyor18 Eylül 2020 Cuma 01:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti