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Koronavirüs tedbirlerini ihlal edenler hakkında suç duyurusunda bulunulacak

DENİZLİ'de Vali Ali Fuat Atik başkanlığında olağanüstü toplantı yapan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, koronavirüs tedbirlerine uymayanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulması kararı aldı.
Koronavirüs tedbirlerini ihlal edenler hakkında suç duyurusunda bulunulacak

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında bugün olağanüstü toplantı yaptı. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılarak alınan kararlar duyuruldu. Alınan kararlara göre, özellikle iş yerlerinde belirlenen vakaların çalışma ortamlarında maske, mesafe kurallarına uymamaktan kaynaklı temaslı kişi sayısının da yüksek olması halinde, buna sebebiyet veren, tedbir almayan iş yerleri ile işletmelerin yetkilileri veya sahiplerine cezai işlem uygulanacak. Bu kişiler hakkında ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacak.

İlçe salgın merkezine bağlı hareket eden denetim ekiplerinin, din görevlileri, muhtarlar, öğretmenler ve diğer kamu görevlilerinin katılımıyla desteklenecek. İzolasyon koşullarını ihlal edenler, sağlık ekiplerince Prof. Dr. Cevat Akşit Erkek Öğrenci Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Yurdu ve Denizli Biruni Kız Öğrenci Yurdu'na transfer edilecek. Ayrıca pozitif vaka ve temaslıların evlerinden hastaneye, yurtlara gibi her türlü transferinin sağlanmasında kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü emrine, Denizli Büyükşehir, Merkezefendi ve Pamukkale belediyeleri ile Şoförler Odası Başkanlığı'nca birer şoförlü minibüs tahsis edilecek.

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