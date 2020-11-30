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Koronavirüs temizliği devam ediyor

Mamak Belediyesi, cadde, sokak ve çöp konteynerlerini deterjanlı sularla yıkıyor, ilaçlıyor bir yandan da  cami, çocuk oyun parklarını da dezenfekte ediyor.
Koronavirüs temizliği devam ediyor

Koronavirüsüne karşı alınan önlemleri kat kat artıran Mamak Belediyesi, dezenfekte işlemlerini vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda da sürdürüyor. Mamak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından cadde ve sokaklar deterjanlı sularla yıkanarak, dezenfekte ediliyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında çöp konteynerlerinin de önce içi ve dışı yıkanıyor,  ardından da virüs ve bakterilere karşı ilaçlama işlemleri yapılıyor. Cadde ve sokakları deterjanlı sularla yıkayarak, hemşehrilerine mis gibi kokan bir Mamak’ta yaşama imkanı sunan Mamak Belediyesi, gece gündüz demeden çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

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Mamak’a toz konmuyor
Ekipler, çocuk oyun parklarında da ilaçlama ve dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor. Parklardaki banklardan zemine, çocuk oyun ekipmanlarından spor aletlerine kadar her şey dezenfekte ediliyor. Hummalı bir şekilde çalışan ekipler, koronavirüsüne karşı camilerde de çalışmalarını sürdürüyor. Cami içleri temizleniyor, şadırvan bölümleri de deterjanlı sularla yıkandıktan sonra dezenfekte ediliyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında başlattıkları önleyici tedbirlerin büyük bir titizlikle devam ettiğini belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “ Güzel Mamak’ımıza toz kondurmamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şehirlerimizi daha yaşanır bir hale getirmek için temiz tutmalıyız. Yaşam alanlarımızı koruyup gelecek nesillere güzel kentler bırakmalıyız. Mesai mefhumu tanımaksızın sokaklarda gece gündüz demeden vatandaşımızın daha sağlıklı yaşaması ve daha temiz, daha huzurlu, daha güzel bir Mamak için çalışıyoruz” dedi.

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