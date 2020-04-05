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Koronavirüs testi pozitif çıkınca intihar etti

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla ilgili Fransa'dan üzücü bir haber daha geldi. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Reims'in takım doktoru Bernard Gonzalez, korona virüse yakalandığını öğrenince intihar etti.
Koronavirüs testi pozitif çıkınca intihar etti

Ligue 1 takımlarından Reims'in doktoru Bernard Gonzalez, korona virüs testleri pozitif çıkınca intihar etti. Eşiyle birlikte evde karantinada olan doktorun, bir mektup bıraktığı da açıklandı.

Reims Kulübü de resmi sitesinden Gonzalez için bir başsağlığı mesaj yayımlarken, Başkan Jean-Pierre Caillot ise 20 yılı aşkın süredir kendileriyle çalışan çok profesyonel bir insanı kaybettiklerini ve hala olayın şokunu atlatamadığını söyledi.

"Akılalmaz bir durum"

Reims yönetiminden bir isim ise, "Geçen hafta konuştum, iyiydi. Akılalmaz bir durum, inanılmaz bir acı. Oyuncuları ve teknik heyeti bilgilendireceğiz, bizim için büyük şok olacak" dedi. 
 

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