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Koronavirüs toplantısı Beştepe'de başladı

Dünyanın dört bir yanına yayılan ve Türkiye'de de ilk vakanın görülmesinin ardından Koronavirüs toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de başladı
Koronavirüs toplantısı Beştepe'de başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında tüm bakanların katıldığı koronavirüs toplantısı başladı. Türkiye'nin koronavirüs tedbirleri masaya yatırıldı.

KRİTİK KARARLAR ÇIKABİLİR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Bilim Kurulu ve bakanların katılımı ile kritik bir toplantı gerçekleşiyor. Toplantıdan okulların tatil edilip edilmemesine ilişkin karar da çıkacak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm kararlara yönelik hazırlıkları sunum ile anlatacak. Koronavirüs önlemleri kapsamında yeni değerlendirmelerin yapılacağı toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da yer alacak. 

OKULLAR İLE İLGİLİ KARAR BEKLENİYOR

Ankara'daki üst düzey koronavirüs zirvesinden okullar ile ilgili karar çıkacak. Birçok uluslararası ve yurtiçi organizasyonun iptal edildiği günde eğitim ile ilgili verilecek karar merakla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı aldıkları tüm önlemleri tek tek sunumla anlatacak. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri alınacak.

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