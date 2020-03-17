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Koronavirüs vakasının görülmediği Libya sınırlarını kapattı

Herhangi bir koronavirüs vakası görülmeyen Libya tedbir olarak yine de sınırlarını kapattı. Ülkede 8 şüpheliye yapılan testler negatif çıktı.
Koronavirüs vakasının görülmediği Libya sınırlarını kapattı

Libya’da herhangi bir koronavirüs vakası tespit edilmemesine rağmen ülke sınırlarını kapatma kararı aldı. 

Libya’da Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi tarafından yapılan açıklamada, korona virüsü taşıdığı düşünülen 8 şüpheliye yapılan testlerin negatif çıktığı ifade edildi. Ülkede bugüne dek herhangi bir korona vakası görülmezken, yetkililer önlem olarak hava ve kara sınırlarının kapatılmasına karar verdi. Havaalanları Otoritesi Başkanı Nasreddine Shaib Al-Ain, bu gece saatlerinden itibaren ülke genelindeki havaalanlarından gerçekleştirilen dış hat uçuşlarının karşılıklı olarak durdurulduğunu açıkladı. 

Öte yandan, Libyalı yetkililer, ülkede yaşanan siyasi problemlere rağmen vatandaşların farkındalığını arttırmaya çalıştı.

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