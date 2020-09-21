Koronavirüse etkisi yok

Doç. Dr. Demet Altun aynı anda koronavirüsle yakalanabilecek gripten kaçınmak için grip aşısı olunması tavsiyesinde bulundu. Altun, grip aşısının koronavirüse bir etkisinin olmadığını da ekledi.

Sonbahar aylarının gelmesiyle influenza yani gribal enfeksiyon vakaları da artmaya başladı. Gazetemize konuşan Ufuk Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Demet Altun koronavirüs ile birlikte yakalanılacak bir gribin kişinin üzerinde çok ağır bir etki yaşatabileceğini belirterek grip aşısı olunması yönünde tavsiyede bulundu. Dr. Altun, bu yıl koronavirüs nedeniyle grip ve zatürre aşısına rağbetin çok olduğunu belirtti ancak bir de uyarıda bulunarak, “ Grip ve zatürre aşısı koronavirüsten korumaz ” dedi.

GRİP AŞISI OLUNMALIDIR

Bu sene grip aşısına koronavirüs nedeniyle normalin üzerinde bir rağbet gösterildi ve gösterilmeye devam ediyor. Gribal enfeksiyon yani influenza 5 yaş altı çocuklarda, kronik hastalığı olanlarda ve 65 yaş üzerini daha ciddi etkiliyor. Koronavirüs enfeksiyonunda da çocuklar hariç risk grupları aynı. Eğer bir kişi hem gribe hem de koronaya yakalanırsa her iki hastalığı da atlatması daha güç olabilir. Hatta koronavirüs enfeksiyonu Türkiye’de ilk görüldüğü andan itibaren gribin tedavi ilacı olan oseltamivir etken maddisi de virüse karşı kullanıldı. Eşlik edebilecek bir gribi oradan kaldırmak için yapıldı. Grip sezonu kalktığı için yazın tedaviden kaldırıldı. Ancak şu an 15 Eylül itibariyle grip sezonu yeniden başladı. Yine bu etken madde gündeme gelecek. İnsanlar koronavirüsle beraberinde eşlik edebilecek bir gripten kaçınmak için yapıyorlar. Bu doğrudur. Ancak grip aşısının kesinlikle koronaya karşı bir etkisi yoktur. Grip virüsü influenza farklıdır, koronavirüs farklıdır.

65 YAŞ ÜSTÜNE ZATÜRRE AŞISI ÖNERİLİYOR

Zatürre aşısı Sağlık Bakanlığı’nın rutin aşı şemasında çocukluk yaş grubuna yapılmakta. Çocuklar 2’inci, 4’üncü ve 12’inci aylarında bunları olurlar. Bu aşının koruyuculuğu hayat boyu devam eder. Bu aşı 65 üzerine önerilen bir aşıydı. Ancak çok dikkate alınmıyordu. Fakat şu an bakanlığımız ve bizler uyarıyoruz. Artık sadece 65 yaş üzerine değil kronik hastalara da mutlaka zatürre aşısı olmalarını öneriyoruz. Koronavirüs en çok akciğerleri tutuyor ve solunum yetmezliğinden sıkıntı yaratıyor. Koronayla beraber yakalanacağınız bir zatürre çok ağır atlatılır. O yüzden riskli kişilerin mutlaka zatürre aşısı olmalarını tavsiye ediyoruz.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA