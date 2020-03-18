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Koronavirüse karşı '14 altın kural' işaret diline çevrildi
Koronavirüse karşı '14 altın kural' işaret diline çevrildi
Koronavirüse karşı '14 altın kural' işaret diline çevrildi
18 Mart 2020 Çarşamba 10:05
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.