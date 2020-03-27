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Koronavirüse karşı 180 kurban kesip ihtiyaç sahiplerine dağıttılar

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı 7 köy ve 3 mezrada ikamet edenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı bir haftada 180 kurban kesip ihtiyaç sahiplerine dağıttı.
Koronavirüse karşı 180 kurban kesip ihtiyaç sahiplerine dağıttılar

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Güzelkonak, Korgan, Üzümkıran, Tatlıca, Durak, Alkeva, Yufkalı, Tatlıca köyleri ile bağlı 3 mezrada yaşayanlar bir araya gelerek, kısa sürede tüm dünyaya yayılan ve ölümlere neden koronavirüs salgınının kısa sürede bitmesi için kurban keserek dua etti.

Köylüler, kestikleri kurbanların etlerini, ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı.

Kanaat önderlerinden Mehmet Fırat, gazetecilere yaptığı açıklamada, sadakanın, belaları ve musibetleri uzaklaştırdığını söyledi.

Bu amaçla civar köylerdeki insanlarla bir araya gelerek kurban kestiklerini, etlerini de ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını belirten Fırat, şöyle konuştu:

"Ülkemiz önemli bir süreç yaşıyor. Bu salgının kısa sürede bitmesi için dua ediyoruz. Yöre halkı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın ve devletimizin yanındayız. Kısa süre içinde bu virüsten ülkece kurtulacağımıza inanıyoruz. Köylerde yaşayanların isteği üzerine bunu yaptık. Amacımız ve gayemiz belalardan ve bu hastalıktan kurtulmak. Devletimizin bu virüsten kurtulmak için attıkları her adımı destekliyoruz ve bunu uygulamalar için bütün vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz."

Bu süreçte büyük fedakarlıkla görev yapan sağlık çalışanlarının yanında olduklarını aktaran Fırat, onlar için de dua ettiklerini ve her türlü desteği vereceklerini ifade etti.

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