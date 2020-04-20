  • BIST 98.627
  • Altın 375,319
  • Dolar 6,9296
  • Euro 7,5227
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 13 °C
»

Koronavirüse karşı bitkisel ilaç hazır!

Madagaskar'da geliştirilen ve klinik testleri geçtiği belirtilen "Covid Organics" adlı bitkisel ilaç bugün tanıtılacak.
Koronavirüse karşı bitkisel ilaç hazır!

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdikleri önleyici ve tedavi edici bitkisel ilacı bugün tanıtacaklarını bildirdi.

Ulusal televizyon kanalı TVM'de açıklamada bulunan Rajoelina, Madagaskar Uygulamalı Araştırma Enstitüsünce (IMRA) geliştirilen ve klinik testleri geçen "Covid Organics" adlı bitkisel ilacın hazır olduğunu açıkladı. 

Covid Organics'in "pelin otu" olarak bilinen artemisia bitkisi başta olmak üzere ülkedeki birçok şifalı otun karışımından oluştuğunu belirten Rajoelina, gün içinde ilacı görücüye çıkaracaklarını ifade etti. 

Cumhurbaşkanı Rajoelina, ilacın seri üretimine hemen başlayacaklarını, daha çok sıtma tedavisinde kullanılan artemisianın tıp dünyasında uzun zamandır bilindiğini aktardı. 

Öte yandan başkent Antananarivo dahil birçok kenti kapsayan karantina uygulamasının kısmi olarak kaldırıldığı bilgisini paylaşan Rajoelina, 21.00 - 04.00 saatlerini arasındaki sokağa çıkma yasağının devem edeceğini belirtti. 

Rajoelina 50'den fazla kişinin bir arada bulunması ile kamusal alanlarda maske takmasına ilişkin yasağın sürdüğünü, buna uymayanların zorunlu kamu hizmeti cezasıyla cezalandırılacaklarını dile getirdi. 

Kovid-19'dan hayatını kaybeden kimsenin olmadığı ve aktif vaka sayısının 83 olduğu ülkede, virüs bulaşan 39 kişi sağlığına kavuştu. 

ARTEMİSİA ÇİNLİ DOKTORA NOBEL ÖDÜLÜ GETİRDİ

Çinli bilim insanları tarafından Vietnam Savaşı'nda tedavide kullanılan artemisia, uzun süredir laboratuvarlarda test ediliyor.

Son olarak Çinli Doktor Youyou Tu, sıtmanın tedavisinde yüksek yok edici etkiye sahip artemisinin maddesini keşfedip saflaştırdığı için 2015 Nobel Tıp Ödülü'nü kazanmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ercüment Ovalı 23 Nisan'ı beklemeyip ilacı duyurdu: Dornaz Alfa, çok etkili acilen kullanılmalı17 Nisan 2020 Cuma 10:39
  • Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 7 bin 89'a ulaştı17 Nisan 2020 Cuma 09:03
  • Koronavirüsü yenen doktor: Virüsün ilerleme hızı korku filmi gibi16 Nisan 2020 Perşembe 16:36
  • Akşener’in ikinci test sonucu da belli oldu16 Nisan 2020 Perşembe 09:39
  • Çin yönetimi korona salgını 6 gün boyunca gizlemiş16 Nisan 2020 Perşembe 07:59
  • Türkiye'de koronadan iyileşen hasta sayısı 6 bine yaklaştı16 Nisan 2020 Perşembe 06:36
  • Koronavirüsün yeni belirtisi15 Nisan 2020 Çarşamba 18:40
  • Koronavirüsü yenen din görevlisinden immün plazma bağışı15 Nisan 2020 Çarşamba 16:02
  • Almanya'da 8 Türk daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti15 Nisan 2020 Çarşamba 09:14
  • Koronavirüs mücadelesinde sağlıkçıların 'göz yaşartan' dayanışması14 Nisan 2020 Salı 14:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti