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'Koronavirüse karşı cep telefonlarınızı streç filmle sarın'

Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, cep telefonlarının çok sayıda virüs barındırdığını ifade ederek vatandaşları uyardı: Koronavirüse karşı cep telefonları streç filmle sarılarak kullanılmalı, aksi takdirde cep telefonları aracılığıyla virüsler evlerimize girebilir
'Koronavirüse karşı cep telefonlarınızı streç filmle sarın'

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, koronavirüs salgını sürecinde cep telefonlarını streç filme sararak kullanmak gerektiğini belirtti.

Cep telefonlarının sürekli eliminde olduğuna, pek çok bakteri ve virüs bulunduğunu kaydeden Prof. Dr. Pullukçu şu sözleri kaydetti:

"Cep telefonlarımız hayatımızın büyük bir kısmını kapsıyor, gün içinde sürekli elimizde. Pek çok bateri ve virüs bulunduruyor. Bu süreçte telefonlarımızı doğru kullanmanın iki yolu var. Biri telefon suya dayanıklıysa, dezenfektanla temizlemek veya alkol bazlı bir mendil ile silmek. İkincisi cep telefonlarını streç film ile sarmak. Aksi takdirde, günlük hayatımızda çok fazla bakteri bulunan telefonlar bu süreçte bizim için daha tehlikeli olacaktır. Sabah streç filme sarıldıktan sonra akşam eve gidildiğinde çıkarmak yeterli olacaktır. Gün içinde streç filmin koruyucu özelliği yetecektir. Tabi şunu da unutmamak lazım. Streç filme sarılsa da sonuçta o telefonlar sürekli olarak elimizde, telefonla görüştükten sonra elimizi yine yüzümüze gözümüze değdirmememiz gerekiyor."

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