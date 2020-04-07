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Koronavirüse karşı eve dönüştürdüğü kamyonda kalıyor

Gümüşhane'de 5 yıl önce doğada kamp yapmak için eski bir kamyon kasasını 12 metrekarelik eve dönüştüren TIR şoförü Volkan Sarı (44), koronavirüs salgını nedeniyle, köyden uzaklaşıp ailesiyle bu kamyonda yaşamaya başladı.
Koronavirüse karşı eve dönüştürdüğü kamyonda kalıyor

Merkeze bağlı Karamustafa köyünde oturan TIR şoförü Volkan Sarı, 5 yıl önce kamp yapabilmek ve doğayla baş başa kalabilmek için bir kamyonun kasasını eve dönüştürmeye karar verdi. Kamyon kasasını söken Sarı, yerine tek odalı 12 metrekarelik ahşap ev yaptı. Evde 5 kişilik yatak, mutfak dolabı, fırınlı soba, su tankı yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle köyden uzaklaşarak ıssız bir yere giden Sarı, eşi ve 2 çocuğuyla birlikte eve dönüştürdüğü kamyonda kalıyor.

'KORONAVİRÜSTEN KORUNUYORUZ'

Kamyon evi 2 ayda tamamlandığını anlatan Volkan Sarı, "Kamyonet kaderine terk edilmişti. Cazip bir rakama aldım ve kendi imkanlarımla tamir ettim. Doğada kamp yapıyorduk, şimdi ise koronavirüsten korunmak için kullanıyoruz. Kamyonla köy dışındaki bahçemize geldik. Çocuklarımızla beraber konaklıyoruz. İnşallah bu virüsü hep birlikte yeneceğiz. Sonra yine köye döneceğim" dedi.

Herkesin tedbirli olması gerektiği söyleyen Sarı, zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmaması gerektiğini söyledi.

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