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Koronavirüse karşı geliştirilen aşı 18 ay içinde çıkabilir

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüse karşı geliştirilen aşının 18 ay içinde hazır olabileceğini bildirdi. Örgüt, aşının kullanıma sunulacağı güne kadar ellerindeki silahları kullanmak zorunda olduklarını vurguladı.
Koronavirüse karşı geliştirilen aşı 18 ay içinde çıkabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Sekreteri Tedros, koronavirüs ile ilgili gelişmeleri aktarmak üzere kameraların karşısına geçti.

Tedros, DSÖ'nün aldığı yeni bir kararla yeni koronavirüsü Covid-19 olarak adlandırdıklarını ifade etti.

18 AY İÇİNDE PİYASAYA ÇIKABİLİR

Çin'e bir uzman ekip gönderdiği bilinen DSÖ'nün Genel Sekreteri Tedros, koronavirüs için üretilecek aşının en yakın 18 ay içinde piyasaya çıkabileceğini belirtti.

Tedros, daha fazla kişinin hastalanmaması ve daha fazla bedel ödenmemesi için çaba gösterdiklerini söyledi.

DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus

"BİR NUMARALI HALK DÜŞMANI"

DSÖ ülkelerden, virüse karşı olabildiğince agresif önlemler alınması gerektiği uyarısında bulundu.

Tedros, “Eğer dünya uyanmak ve bir numaralaı halk düşmanına karşı harekete geçmek istemiyorsa, bence biz dersimizi almış olmayız. Stratejimiz virüsün yayılmamasını önlemek” dedi.

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