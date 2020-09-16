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Koronavirüse karşı güven sertifikası farklı alanlara yayıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüse karşı başlatılan Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı benzeri uygulamalar, farklı alanlarda da başladı.
Koronavirüse karşı güven sertifikası farklı alanlara yayıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının katkıları ve tüm sektör paydaşlarının iş birliğiyle başlatılan Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'na ilgi sürüyor.

Konaklama tesisleri ile yeme-içme işletmelerinde başlatılan, sonrasında tur ve transfer araçlarında da verilen Güvenli Turizm Belgesi benzeri sertifikasyon talepleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının süresinin uzaması ve tekrar riski dolayısıyla farklı alanlarda da arttı. 

Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı kapsamında Bakanlık tarafından sertifika vermek için yetkilendirilen TSE ve RoyalCert Türkiye gibi şirketler de farklı alanlarda işletmelere belge vermeye başladı. Bu çerçevede TSE yayınladığı kılavuzlarla Güvenli Üretim/Hizmet Belgelerinin yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı ile gerçekleştirdiği protokolle de Okulum Temiz Belgesi'ni hayata geçirdi.

Koronavirüs salgınına karşı güven aşılayan, işletmenin tüm ilgili kriterlere uyduğunu gösteren belgeler, AVM'lerden spor salonlarına, sanayi tesislerinden okullara kadar çok farklı sektörlerde ilgi görüyor.

"Spor salonları ve AVM'lere odaklandık"
TSE'nin gıda şirketlerinden eğitim kurumlarına uzanan sertifikasyon programına RoyalCert Türkiye de spor salonları ve AVM'lerle katılıyor.

Royalcert Türkiye Genel Müdürü Ömür Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektörde en çok Güvenli Turizm Belgesi veren kuruluş olduklarını, otel, yeme-içme ile tur ve transfer araçlarında bugüne kadar sunulan sertifikaların yarısını kendilerinin verdiğini bildirdi.

Özellikle restoranlarda verilen sertifikaların yüzde 86'sının kendilerinin olduğunu aktaran Aydın, denetim alanında uzun yılların getirdiği tecrübe sayesinde turizm dışındaki sektörlerde de benzer uygulamaları yaygınlaştırmaya başladıklarını söyledi.

Aydın, söz konusu belgelerin, turizmden sonra sanayiden spor salonlarına, AVM'lerden okullara kadar çok farklı alan ve sektörlerde de alınmaya başlandığını ifade ederek, sertifika sayesinde hem çalışanlara hem de ziyaretçilere güven aşılandığını vurguladı.

RoyalCert olarak başta AVM, spor salonları ve lunapark gibi sıkça ziyaret edilen sosyal alanlara odaklandıklarını belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Yoğun ziyaretçilerin ve çalışanların bulunduğu alanlarda içinin rahat etmesi ve tedbirlerin tüm kriterlere uygun alınması için güvenli belgeyi vermeye başladık. Farklı sektörlerden ciddi talep alıyoruz. Denetim için bize ulaşan işletme yetkilileri, aldıkları güvenli belge ile müşterileri artırmanın yanı sıra personelin de rahat bir şekilde çalışmasını sağlıyor."

"32 ülkede S.A.F.E belgesi veriyoruz"
Royalcert Global Operasyon Müdürü Carolin Hoefner ise şirketin uyguladığı "İşletmeler İçin Güvenlik Değerlendirmesi-S.A.F.E" programının bir çatı program olduğunu bildirdi.

Hoefner, bu belgenin, faaliyet gösterdikleri 32 ülkede sadece Kovid-19 kriterleri ile ilgili değil, aynı zamanda bir salgın yönetimi şeklinde; kalıcı, sistematik bir yaklaşım ortaya koyan işletmelere verildiğini belirtti. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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