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Koronavirüse karşı mahalle girişine kapı taktılar

Rize'de, koronavirüs salgınından korunmak için kontrolsüz girişleri engellemek isteyen Kavak ve Sırt mahallesi sakinleri, yola kilitli ahşap kapı taktı.
Koronavirüse karşı mahalle girişine kapı taktılar

Telefonla ulaşılan muhtarlar tarafından açılan kapıdan, mahalle sakinleri ile devlet görevlileri haricinde kimse geçemiyor.

Çamlıhemşin ilçesinde, koronavirüs salgınından korunmak isteyen Kavak ve Sırt mahallesi sakinleri, ilginç bir yönteme başvurdu. İki mahalleye giden yolun üzerine kilitli ahşap kapı takıldı. Kapının yanına ise 'Mahalle sakinleri ve devlet görevlileri hariç giriş yasaktır' yazılı tabela konuldu. Kilitli tutulan ve telefonla ulaşılan muhtarlar tarafından açılabilen kapıdan mahalle sakinleri ile devlet görevlileri haricinde kimse geçemiyor. İl dışından gelen mahalle sakinleri ise görevlilere bilgi verildikten ve sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, 14 günlük karantina şartı ile mahalleye alınıyor.  

Kavak Mahallesi Muhtarı Tayfur Bekar, "Mahallenin girişini kontrol altına aldık. Sadece mahalle sakinleri ve devlet görevlilerimiz girebiliyor. Kontrolsüz şekilde il dışından gelenler girişte bizi arıyor, sağlık kontrolünün ardından karantina şartı ile mahalleye girebiliyorlar. Kendimizi izole ettik" dedi.

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