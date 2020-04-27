Koronavirüse karşı topyekûn seferberlik sürüyor 

Kahramankazan Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında başlattığı topyekûn seferberliği tüm hızıyla sürdürüyor.

Belediye, 55 bin nüfuslu ilçede vatandaşlara ücretsiz olarak 150 bin maske, 46 bin ekmek, 15 bin hijyen paketi ve 3 bin gıda kolisi yardımında bulundu. 3 bin gıda kolisinin dağıtımını da sürdüren belediye, bu yardımları ilçe esnafından temin ederek, bu zor süreçte esnafa yaklaşık 4 milyon TL kazandırdı.

Kahramankazan Belediyesi, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başlattığı seferberliği sürdürüyor.

150 bin maske

Kahramankazan Belediyesi, koronavirüsle mücadelenin olmazsa olmazı maske kullanımını artırmak için 55 bin nüfuslu ilçede vatandaşlara ücretsiz olarak 150 bin maske dağıttı. Ekipler, Salı Pazarı ve belediye önü ile bazı noktalarda kurulan stantlarda bu maskeleri vatandaşlarla buluşturdu. Belediye ayrıca, Büyükşehir Belediyesi Özel Toplu Taşıma esnafı ile dolmuşçu esnafına, çiftçilere, esnaflara, taksicilere de maske dağıttı. Bu kapsamda ilçede 150 bin maske vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılmış oldu.

Kendi maskesini üretiyor

Belediye bu süreçte kendi maskesini kendi üretmeye de başladı. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un talimatı ve belediyenin desteğiyle ilçe halk eğitim merkezinde oluşturulan atölyede günde 2000 maske üretiliyor.

15 bin hijyen paketi

Belediye, oluşturduğu ekiplerle ilçedeki 15 bin haneye hijyen paketi de dağıttı. İçerisinde sabun ve el dezenfekte ürünleri bulunan paketler belediye ekipleri tarafından vatandaşlara ulaştırıldı. Böylece 55 bin nüfuslu ilçede 15 bin haneye hijyen paketi dağıtılmış oldu.

6 bin gıda kolisi

Belediye bu süreçte gelir kaybına uğrayan, günlük gelirle geçimini sağlayan be ihtiyaç sahibi aileler için hazırladığı gıda kolilerini de vatandaşlara ulaştırıyor. Belediye bu kapsamda hazırladığı bu kolilerin 3 binini vatandaşlara ulaştırırken, 3 bin gıda kolisinin ise dağıtımı sürüyor. Gıda kolilerinin içerisinde salçadan makarnaya, şekerden yağa kadar 22 parça ürünün bulunuyor. Böylece, gıda kolileri ile özellikle gündelik işlerde çalışarak geçimini sağlayan vatandaşların yaşayabileceği olumsuzluklar ile ihtiyaç sahibi ailelerin yaşayabileceği mağduriyetlerin önüne geçilmiş olacak.

İki haftada 46 bin ekmek

Belediye önlemler kapsamında, ilk iki hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasaklarında vatandaşlara ücretsiz olarak 46 bin ekmek dağıttı.

Esnafa 4 milyon TL

Kahramankazan Belediyesi, vatandaşlara ücretsiz olarak sağladığı bu yardımları ilçedeki esnaflardan temin ediyor. Böylece ekonomide yaşanan durgunluk nedeniyle zor günler geçiren ilçe esnafına can suyu sağlanmış oldu. Bu kapsamda ilçedeki esnafların kasasına yaklaşık 4 milyon TL girdi.



Binlerce araç dezenfekte edildi

Belediye tüm bunların yanı sıra, oluşturduğu özel ekiplerle ilçeyi her gün tepeden tırnağa dezenfekte ediyor. Bu kapsamda, toplu taşıma araçları, taksiler, servisler, resmi ve özel araçları da ilçede kurulan araç dezenfekte istasyonunda günlük olarak dezenfekte ediliyor. Bu kapsamda her gün yaklaşık 200 araç dezenfekte ediliyor.

Tüm imkânlarımızı seferber ettik

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, koronavirüsle mücadele için topyekûn seferberlik başlattıklarını belirterek, “Kahramankazan Belediyesi bu zorlu süreç bitene kadar her zaman vatandaşlarının yanında olmayı sürdürecektir. Belediyemizin tüm imkanlarını hizmetkârı olduğumuz değerli hemşehrilerimiz için sonuna kadar kullanmaya devam edeceğiz. Her ailemizin her vatandaşımızın bu imkânları ayaklarına kadar götüreceğiz” diye konuştu.

