Koronavirüse rağmen devam eden tek spor

Neredeyse tüm sporlara ara verildiği bugünlerde satranç evlerde aile arasında, sporcularla online turnuvalarla oynanmaya devam ediyor.

Korona virüs salgını nedeniyle dünyada ve ülkemizde neredeyse tüm spor dalları ile birlikte müsabakalarına da ara verildi. Ancak bu sporların arasında evde yapılabilmesi ve dijital olarak sürdürülebilmesi mümkün olan satranç evlerde aile arasında, sporcularda ise online olarak oynanmaya devam ediyor. ‘Evde Satrançla Kal’ diyen Türkiye Satranç Federasyonu(TSF) Başkanı Gülkız Tulay online turnuvaların devam ettiğini belirtirken evinde kalan vatandaşların da zamanını iyi değerlendirmeleri için satranç oynamalarını tavsiye etti.

SATRANÇLA EVDE KALALIM

TSF’nin internet sitesinde satranç bilmeyenler öğrenebilmeleri için eğitici içeriklerin bulunduğunu belirten Tula, “Çocuklarımızın evde hayattan kopmamaları, okullarına döndüklerinde kaldıkları yerden devam etmeleri için Evde Satrançla Kal’ diyoruz. Tabi sadece çocuklar için değil evde olan herkes için geçerli. Özellikle satrancın en güzel taraflarından biri de dijital olarak oynanabilmesi. TSF’nin internet sitesinde insanlar satranç öğrenmek istiyorlarsa yüklediğimiz eğitim videolarımız var oradan bu bölümlere girerek satranç öğrenebilir” ifadelerine yer verdi.

ONLİNE TURNUVA

Dijital olarak maç yapabilme imkanı sunan satranç sporunda geçtiğimiz gün yeni bir online turnuva daha başladı. TSF ve Redbull’un düzenlediği satranç turnuvasında Türkiye’nin en iyi kadın ve erkek sporcusu belli olacak. Ancak turnuvada dikkat çeken turnuvanın ilk kez online olarak yapılması. Sporcular müsabakalara çevrimiçi olarak evlerinden katılarak çıkacak.

EBA’DA SATRANÇ

Öte yandan çocukların derslerini online olarak takip ettiği Eğitim Bilişim Ağı EBA TV’de de satranç eğitim videoları verilmeye başladı. Türkiye Satranç Federasyonu’nun hazırladığı eğitim videoları Milli Eğitim Bakanlığı okul müfredatını da takip ediyor.

Erkal Erdoğan/İLKSAYFA

