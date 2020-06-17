Koronavirüse rağmen düğün yapıp göbek attılar!

Son günlerde vaka sayıları artarken İstanbul'da kaydedilen görüntüler tepki çekti. Koronavirüs (corona virüsü) tehdidine aldırış etmeyen vatandaşlar bahçede düğün yapıp göbek attı.

Tepki çeken görüntüler İstanbul Arnavutköy'den.. Başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere yetkililerden peş peşe uyarılar gelirken, yapılan uyarılara aldırış etmeyenler vaka sayılarının artmasına neden oluyor.

Geçtiğimiz hafta sonu Arnavutköy Hadımköy'de açık alanda yapılan düğün şaşkına ise çevirdi.

Sosyal mesafenin unutulduğu, kimsenin maske takmadığı düğünde, çocukların da çalan müziğin ritmine uyarak oynadıkları anlar işte böyle görüntülendi.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Sağlık Bakanlığı'nın dün akşam açıkladığı günlük koronavirüs bilgilendirme tablosuna göre, son 24 saatte 17 kişi yaşamını yitirdi, bin 15 kişi iyileşti, bin 467 kişiye koronavirüs tanısı konuldu.