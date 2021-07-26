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Koronavirüse yakalanan Belediye başkanı: Ne olur aşınızı olun

Edirne’nin Keşan İlçe Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu (56), koronavirüs tedavisine devam ettiği evinden, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı. Vatandaşları aşı olmaya davet eden Heylvacıoğlu, “Ne olur aşınızı olun” dedi.
Koronavirüse yakalanan Belediye başkanı: Ne olur aşınızı olun

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, 2 doz Sinovac ile 20 gün önce de 1 doz BioNTech aşısı olduğunu ve bu sayede koronavirüsü hafif şekilde geçirdiğini söyledi. Helvacıoğlu, "Aşılar sayesinde hastalığı ayakta atlattığımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Aşılar beni öyle bir korudu ki ne boğaz ağrısı ne ateşim oldu. Yani hastalık sürecimi aşıların vasıtasıyla ayakta atlattım. Koronavirüs olmama rağmen grip gibi geçiriyorum. Sadece üst solunum yollarında bir problem oldu. Şunu belirtmek istiyorum, aşı karşıtları var. Aşı karşıtları oluşmuş, anlaşılır gibi değil, aşı olmak için çaba sarf edelim Türkiye'de 23 milyon aşı sırası gelmesine rağmen aşı olmayan var. En iyi aşı olan bölge, Trakya’da Edirne ve üstelik onun da içinde Keşan yatıyor. Ne olur aşımızı olalım, aşı olmak asla olmayı, ağır hasta olmayı engelliyor. Sevgili dostlarım entübe olmayı engelliyor, yoğun bakımı engelliyor. Tat alabiliyorum, ateşim çıkmadı, oksijen değerlerim düşmedi" dedi.

‘NE OLUR AŞINIZI OLUN’

Keşan’da bugüne kadar 105 bin doz aşı yapıldığını ifade eden Helvacıoğlu, "Ekonomimizi düşünüyorsak, esnafımızı, işlerimizi düşünüyorsak Türkiye'nin geleceğini düşünüyorsak bu kış da kapanacaksak işimiz sakat, sevgili hemşehrilerim bakın açık söylüyorum. Tek çare aşı. Eğer okullarımızın açılmasını istiyorsak çocuklarımızın iyi bir eğitim almasını istiyorsak, gelin aşı olmayanlara sesleniyorum, ne olur aşınızı olun" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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