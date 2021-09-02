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Koronavirüse yakalanan kadını, pencereden evine girerek çıkardılar

Erzurum'un Palandöken ilçesinde yalnız kaldığı bodrum kattaki evinde düşüp ayağını inciten Covid-19 hastası Nafia Aykut (79), pencereden giren polis ekipleri tarafından kurtarıldı.
Koronavirüse yakalanan kadını, pencereden evine girerek çıkardılar

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde oturan Nafia ve Zihni Aykut (81), bir süre önce rahatsızlandı. Hastaneye giden çiftin yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Durumu ağırlaşan Zihni Aykut, hastaneye kaldırıldı. Evinde karantinada olan Nafia Aykut, dengesini kaybedip düştü. Ayağa kalkamayan Nafia Aykut’un çığlıklarını duyan komşuları, bodrum kattaki eve giremeyince polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Gelen polis ekip ekipleri, kapıyı açamayınca pencereden içeri girdi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Nafia Aykut, sedyeyle ambulansa taşındı. Aykut, Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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Kaynak: Haber Kaynağı
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