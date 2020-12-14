Koronavirüse yenilen Prof. Dr. Koyuncu'nun cenazesinde duygusal anlar yaşandı

Manisa’da korona nedeniyle yaşamını yitiren Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Kadın Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu için anma töreni düzenlendi

Manisa Hafsa Sultan Hastanesi Kadın Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu (66), 9 Aralık'ta koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Evli, iki çocuk babası olan Koyuncu'nun cenazesi memleketi Söke'de, Granta Mezarlığındaki aile kabristanında toprağa verildi. Koyuncu için MCBÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi önünde, pandemi kısıtlamasına uygun saygı ve anma töreni düzenlendi. Koyuncu’nun ailesi ile meslektaşları törende duygularını dile getirdiler:

'BABAM ŞEHİT OLARAK ANILSIN'

Koyuncu'nun oğlu Ahmet Koyuncu babasını şu sözlerle anlattı: “Covid-19 meslek hastalığı sayılmalı. Babam son nefesine kadar çalıştı. Yoğun bakımda bile ismini bilmediğim öğrencileri için 'Gönder bana, tezini okuyayım' diyen birisiydi. Vatanına çok çalışarak hizmet etti. Ailem adına görev şehidi kabul edilmesini çok istiyoruz”.

‘İSMİ KADIN DOĞUMDA YAŞATILACAK’

MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç ise, "Kadın Doğum Hastalıkları Anabilim Dalı'nı yeni binaya taşıyacaktık. Faik Mümtaz Koyuncu hocamla bunun heyecanını yaşıyorduk. İnşallah ailesi de uygun görürse, kadın doğum hastalıklarında adının yaşamasını istiyoruz" dedi. Bunun üzerine ayakta durmakta zorlanan eşi Gülser Koyuncu’yu oğulları teselli etti.

PROF. DR. FAİK KOYUNCU KİMDİR?

Koronavirüse yakalanarak hayatını kaybeden Prof.Dr.Faik Mümtaz Koyuncu, Aydın'ın Söke ilçesinde doğdu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1978 yılında mezun oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimini 1982 yılında tamamladı. Girne 100 yataklı Asker Hastanesi’nde yedek subay olarak askerlik görevini yerine getirdi. Malatya SSK Hastanesi'ndeki zorunlu görevinin ardından İzmir Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi'ne Başasistan olarak atandı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'na 1995 yılında yardımcı doçent olarak atandıktan sonra aynı anabilim dalında doçent ve profesör kadrolarına yükseldi. Yaklaşık 50 kadar uluslararası ve 100 kadar ulusal yayın yanında çok sayıda bilimsel toplantıda davetli konuşmacı ve oturum başkanlığı da yapan Koyuncu, MCBÜ'de Kadın Doğum Anabilim Dalı öğretim üyeliği ve Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Yönetim Kurulu üyeliği yapıyordu.