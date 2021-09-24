Koronavirüsle savaş sürüyor

Kahramankazan Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı başlattığı temizlik seferberliğini hız kesmeden sürdürüyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un talimatıyla harekete geçen ekipler dezenfekte ve temizlik teyakkuzuna hız kesmeden devam ediyor. Ekipler bu kapsamda, ilçeyi tepeden tırnağa dezenfekte ediyor. Ekipler, çalışmalarını sokak sokak, cadde cadde sürdürüyor. Yollar, duraklar, çöp konteynerleri, pazar alanı, bankalar, kurumlar, ATM’ler, otobüs, servis, dolmuş ve taksiler başta olmak üzere tüm ortak kullanım alanları sürekli olarak dezenfekte ediliyor. Dezenfekte çalışmalarında sabunlu su ve insan sağlığına zararsız solüsyonlar kullanılıyor. Ayrıca ilçede kurulan araç dezenfekte istasyonunda talep eden vatandaşların özel araçları da dezenfekte ediliyor. Dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra cadde ve sokaklar da adım adım temizleniyor. Arazözlerle yıkanan cadde ve sokaklar, süpürge araçlarıyla de günlük olarak süpürülüyor. Bu çalışmalar tüm ana ve ara sokaklar ile caddelerde yürütülüyor. Ekipler çalışmalarını 7/24 esasına göre aralıksız olarak yapıyor.

Sonuna kadar mücadele

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye olarak koronavirüse karşı açtıkları savaşı tüm hızıyla sürdürdüklerini söyledi. 7/24 esasına göre aralıksız olarak görev başında olduklarını ifade eden Oğuz, “Ekiplerimiz fedakârlıkları ve özverili çalışmalarıyla Kahramankazanımızı tepeden tırnağa dezenfekte ediyor. Hemşehrilerimizin sağlığı ve huzuru en önemli önceliğimiz. Bu konuda çok hassasız. Ekiplerimiz bu anlamda adeta seferber olmuş durumda. Dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarımızı düzenli olarak sürdürmeye devam edeceğiz. Bu zorlu süreç sona erene kadar, belediyemizin tüm imkânlarını hizmetkârı olduğumuz hemşehrilerimiz için sonuna kadar kullanacağız” diye konuştu. Belediyenin dezenfekte ve temizlik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürmesinden memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar, çalışmalardan dolayı belediye ekiplerine teşekkür ediyor.



