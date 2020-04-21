Koronavirüs Pursaklar’da hizmetleri durduramadı 

Pursaklar Belediyesi, Koronavirüs ile mücadele ederken, bir yandan da hemşehrileri için hizmet üretmeye devam ediyor.

Türkiye’yi etkisi altına alan koronavirüse karşı her gün hız kesmeden çalışmalarını sürdüren Pursaklar Belediyesi, ilçedeki saha çalışmalarını da elden bırakmıyor. Ekipler, bir yandan Koronavirüs ile mücadele ederken, bir yandan da hemşehrileri için hizmet üretmeye devam ediyor.

Belediye ekipleri, koronavirüsle mücadele çalışmalarında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu noktalarda dezenfekte çalışmalarına devam ederken, belediyecilik hizmetlerini de aksatmadan sürdürüyor. İlçenin yol, asfalt, bakım onarım ve yenileme gibi birçok hizmeti Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından aralıksız sürdürülüyor.

Mahallelerde , eski asfaltın sökümünün yanı sıra bir yandan da sökülen kaldırımlar yenileniyor. İş makineleri yardımıyla mahallede yoğun bir çalışma başlatan fen işleri ekipleri, asfalt kaplama hizmetinin sona ermesiyle birlikte sokakları yepyeni bir görünüme kavuşturuyor.

‘‘Şartlar ne olursa olsun hizmetlere devam edeceğiz’’

Koronavirüs önlemlerinin yanı sıra sahadaki çalışmalara da devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Pursaklar halkının bizlerden beklentileri var. Şartlar ne olursa olsun bizlerde bu beklentileri cevapsız bırakmıyoruz. Çalışma arkadaşlarımız tarafından ilçemizde herhangi bir aksaklık olmaması için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Asfalt, kaldırım yenileme ve onarım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızı, kent yaşamının gerektirdiği konfora ulaştırıp, hak ettikleri yaşam kalitesini sağlayacağız. Gönül belediyeciliği ilkesi, insan odaklı hizmet anlayışımızla Pursaklar’ın tüm mahallelerinde değişim ve dönüşümü sürdüreceğiz. Biz sizin için sokaklarda çalışmaya devam ediyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızdan tek isteğimiz evlerinde kalmalarıdır’’ dedi.



