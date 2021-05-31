  • BIST 1.423
  • Altın 521,810
  • Dolar 8,4996
  • Euro 10,3607
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 21 °C
»

Koronavirüste alınması beklenen normalleşme kararlarını açıkladı

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan üst düzey Türk yetkili, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yapılacak kabine toplantısı öncesi, koronavirüste normalleşmeye yönelik alınması beklenen bazı kararları açıkladı.
Koronavirüste alınması beklenen normalleşme kararlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak olan kabine toplantısında koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesine yönelik adımlar ele alınacak.

15:00'te başlayacak toplantı öncesi Reuters haber ajansına konuşan üst düzey Türk yetkili, alınması muhtemel bazı kararları açıkladı.

"AKŞAM KISITLAMASI SAATİ DAHA İLERİ ALINABİLİR"

İsmini açıklamayan yetkili, "Bugünkü kabine toplantısının en önemli gündemi koronavirüs tedbirlerine yönelik atılacak normalleşme adımları olacak. Öncelikle uzun zamandır beklenen cafe ve restoranların açılması yönünde karar alınması bekleniyor. Bilim Kurulu'nun da tavsiyesi bu yönde. 60.000'den yaklaşık 7.000 civarına kadar düşen günlük vaka sayıları buna imkan veriyor. Akşam saat 21:00 olan kapanma saatleri biraz daha ileri alınabilir. Çünkü işletmeler de bundan sıkıntı duyuyor" açıklamasını yaptı.

SPOR SALONLARI, HALI SAHALAR, OKULLAR AÇILACAK MI?

Yetkili, yaz döneminin başlaması ve artan aşılamanın da bu kararı destekleyecek diğer unsurlar olduğunu vurguladı.

Bu kapsamda spor salonları ve halı sahalar gibi kapatılan işletmelerin yeniden açılmasının da planladığını kaydeden aynı yetkili, "Okulların açılması konusu en kritik alanlardan biri. Bu konuda iki farklı görüş var. İlki açılması ve 2 Temmuz'da yaz tatiline girilmesi; diğeri de vaka sayıları düşerken bulaşa neden olabilecek okulların kapalı kalması yönünde. Sonuçta bu yıl eğitim-öğretim açısından neredeyse tamamlandı. Kabine toplantısında buna da karar verilecek" dedi.

"CUMARTESİ YASAĞI KALKABİLİR, PAZAR İSE DEVAM EDEBİLİR"

Yetkili, cumartesi günü kısıtlamanın kalkabileceğini ama pazar günlerinin devam edebileceğini söyledi.

"MASKESİZ HAYAT BAŞLAYABİLİR"

"Bu dönemde aşılamanın artırılması yönünde bir çaba olacak" diyen aynı yetkili, "BioNTech desteğiyle aşı açısından tamamen sıkıntı ortadan kalkacak. Yakın zamanda açık alanda maskesiz hayatın başlaması ihtimali var" dedi.

KAYNAK: REUTERS

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kısıtlamalarda yeni dönem! Sokağa çıkma yasağı, düğünler, kafeler, okullar için kritik gün31 Mayıs 2021 Pazartesi 11:43
  • Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem31 Mayıs 2021 Pazartesi 11:28
  • İstanbul haftanın ilk iş gününe yoğun trafikle başladı31 Mayıs 2021 Pazartesi 11:27
  • MHP milletvekilleri Hasan Kalyoncu ile Yaşar Karadağ , trafik kazasında yaralandı31 Mayıs 2021 Pazartesi 11:15
  • Yusufeli Barajı gövde inşaatı çalışmaları tamamlandı31 Mayıs 2021 Pazartesi 11:15
  • İkinci el araç fiyatlarındaki artış sigorta fiyatlarını değiştirdi31 Mayıs 2021 Pazartesi 09:53
  • ABD'li şirketler Türkiye'de yeni yatırımlara hazırlanıyor31 Mayıs 2021 Pazartesi 09:46
  • Kamu işçilerine zam pazarlığı31 Mayıs 2021 Pazartesi 09:46
  • Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 19 personel alacak31 Mayıs 2021 Pazartesi 09:29
  • Türkiye ve dünya gündemi31 Mayıs 2021 Pazartesi 09:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti