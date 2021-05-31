Koronavirüste alınması beklenen normalleşme kararlarını açıkladı

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan üst düzey Türk yetkili, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yapılacak kabine toplantısı öncesi, koronavirüste normalleşmeye yönelik alınması beklenen bazı kararları açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak olan kabine toplantısında koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesine yönelik adımlar ele alınacak.

15:00'te başlayacak toplantı öncesi Reuters haber ajansına konuşan üst düzey Türk yetkili, alınması muhtemel bazı kararları açıkladı.

"AKŞAM KISITLAMASI SAATİ DAHA İLERİ ALINABİLİR"

İsmini açıklamayan yetkili, "Bugünkü kabine toplantısının en önemli gündemi koronavirüs tedbirlerine yönelik atılacak normalleşme adımları olacak. Öncelikle uzun zamandır beklenen cafe ve restoranların açılması yönünde karar alınması bekleniyor. Bilim Kurulu'nun da tavsiyesi bu yönde. 60.000'den yaklaşık 7.000 civarına kadar düşen günlük vaka sayıları buna imkan veriyor. Akşam saat 21:00 olan kapanma saatleri biraz daha ileri alınabilir. Çünkü işletmeler de bundan sıkıntı duyuyor" açıklamasını yaptı.

SPOR SALONLARI, HALI SAHALAR, OKULLAR AÇILACAK MI?

Yetkili, yaz döneminin başlaması ve artan aşılamanın da bu kararı destekleyecek diğer unsurlar olduğunu vurguladı.

Bu kapsamda spor salonları ve halı sahalar gibi kapatılan işletmelerin yeniden açılmasının da planladığını kaydeden aynı yetkili, "Okulların açılması konusu en kritik alanlardan biri. Bu konuda iki farklı görüş var. İlki açılması ve 2 Temmuz'da yaz tatiline girilmesi; diğeri de vaka sayıları düşerken bulaşa neden olabilecek okulların kapalı kalması yönünde. Sonuçta bu yıl eğitim-öğretim açısından neredeyse tamamlandı. Kabine toplantısında buna da karar verilecek" dedi.

"CUMARTESİ YASAĞI KALKABİLİR, PAZAR İSE DEVAM EDEBİLİR"

Yetkili, cumartesi günü kısıtlamanın kalkabileceğini ama pazar günlerinin devam edebileceğini söyledi.

"MASKESİZ HAYAT BAŞLAYABİLİR"

"Bu dönemde aşılamanın artırılması yönünde bir çaba olacak" diyen aynı yetkili, "BioNTech desteğiyle aşı açısından tamamen sıkıntı ortadan kalkacak. Yakın zamanda açık alanda maskesiz hayatın başlaması ihtimali var" dedi.

KAYNAK: REUTERS