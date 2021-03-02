  • BIST 1.527
  • Altın 406,918
  • Dolar 7,3308
  • Euro 8,8268
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 6 °C
»

Koronavirüste batıdaki tek düşük riskli il olan Uşak'ta 'kontrollü normalleşme' sevinci

Kentte bazı kısıtlamaların kaldırılmasının ardından vatandaşlar, cadde ve sokaklarda yürüyüş yaptı, restoran ve kafelere gitti.
Koronavirüste batıdaki tek düşük riskli il olan Uşak'ta 'kontrollü normalleşme' sevinci

Sağlık Bakanlığının açıkladığı Kovid-19 risk değerlendirme haritasında, mavi renkle tanımlanan düşük riskli iller arasında yer alan ve batıda bu renkteki tek il olan Uşak'ta, vatandaşlar, kontrollü normalleşme sürecinin mutluluğunu yaşıyor.
Kentte bazı kısıtlamaların kaldırılmasının ardından vatandaşlar, cadde ve sokaklarda yürüyüş yaptı, restoran ve kafelere gitti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini sürdürerek vatandaşları kurallara riayet etmeleri ve rehavete kapılmamaları konusunda uyardı.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haritada kentin mavi olarak görünmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Salgın sürecinde vatandaşları bilgilendirmek için birçok çalışma yürüttüklerini, kentin birçok noktasına dezenfeksiyon cihazı yerleştirdiklerini ifade eden Çakın, "Bundan sonra da düşük riskli iller arasında yer almak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızı, bilinçli bir şekilde kurallara uymaya davet ediyorum. İnşallah, Türkiye'deki tüm illeri mavi olarak göreceğimiz günler de gelecektir." dedi.

Kontrollü normalleşme kapsamında müşterilerine yüzde 50 kapasiteyle hizmet vermeye başlayan restoran işletmecisi Hasan Sevgen, kısıtlamaların kalkmasının çok iyi olduğunu söyledi.

Uşak'ın mavi listede yer almasından büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Sevgen, "İnşallah daha da hızlı bir şekilde eski düzenimize döneceğiz. Uşak'ta vaka sayısının az olmasına çok seviniyoruz. Müşterilerimizi tekrar ağırlamanın heyecanını yaşıyoruz. İnşallah en kısa zamanda tüm illerimizde bu yaşanır." diye konuştu.

"Çocuklar gibi sevindik"
Kısıtlamaların kalkmasıyla arkadaşlarıyla dışarı çıktığını kaydeden 19 yaşındaki Cüneyt Aydın da rehavete kapılmadan, tedbirlere uyarak bu günleri tamamen atlatmayı hedeflediklerini belirtti.

Uzun zamandan sonra dışarı çıktığını söyleyen 80 yaşındaki Güngör Şenlier ise, şunları kaydetti:

"Kısıtlamalara riayet ettik. Devlet ne istediyse uyguladık ve mükafatını aldık Uşak olarak. Sağlık ve emniyet teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum. Çok mücadele ettiler. Sokağa çıkma yasağımız kalkınca çocuklar bayramda ne kadar sevinirse biz de o kadar sevindik. Arkadaşlarıma müjde ettim, yarın buluşalım dedim. İnşallah bu sürecin tamamen ortadan kalkmasını temenni ediyorum."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsrail polisi ile Filistinliler arasında Kudüs’te arbede çıktı02 Mart 2021 Salı 14:46
  • Erdoğan tarihi eylem planını açıkladı: İşte 11 maddelik liste02 Mart 2021 Salı 14:32
  • İskenderun Körfezi'nde görülen 12 metre uzunluğundaki ölü balina yavrusu kıyıya vurdu02 Mart 2021 Salı 14:29
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: e-Duruşma uygulamasını tüm hukuk mahkemelerine yaygınlaştırıyoruz02 Mart 2021 Salı 14:15
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Şırnak'ta şehit olan asker için başsağlığı dileğinde bulundu02 Mart 2021 Salı 14:05
  • Myanmar'da güvenlik güçleri protestoculara karşı ses bombası ve gerçek mermi kullandı02 Mart 2021 Salı 13:56
  • İsrail güçleri 22 Filistinliyi gözaltına aldı02 Mart 2021 Salı 13:56
  • AFAD deprem sonrası ilk 6 saate yapılması gerekenlere ilişkin bilgi verdi02 Mart 2021 Salı 13:53
  • Bursa'da tarihi kebapçıda çalışan 12 kişinin 'görevi kötüye kullanma' iddiasıyla 7'şer yıla kadar hapsi isteniyor02 Mart 2021 Salı 13:40
  • Ataşehir'de fabrikada yangın02 Mart 2021 Salı 13:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti