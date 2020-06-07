"Koronavirüste beklediğimiz düşüşü yakalayamadık"

Sosyal mesafeyi hiçe sayarak sokağa çıkan vatandaşlara tepki gösteren Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Koronavirüs vaka sayısında artış yok ama beklenen azalmayı da yakalayamadık. Sebebi işte sokaklardaki bu görüntüler" dedi.