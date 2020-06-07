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"Koronavirüste beklediğimiz düşüşü yakalayamadık"

Sosyal mesafeyi hiçe sayarak sokağa çıkan vatandaşlara tepki gösteren Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Koronavirüs vaka sayısında artış yok ama beklenen azalmayı da yakalayamadık. Sebebi işte sokaklardaki bu görüntüler" dedi.
"Koronavirüste beklediğimiz düşüşü yakalayamadık"

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan çok çarpıcı koronavirüs açıklamaları…

CNN Türk’te konuşan Ceyhan “Koronavirüs vaka sayısında artma yok ama beklenen azalma olmadı. 19 Mayıs’tan beri binli rakamlara takıldık. İşte anca 900 civarına inebiliyoruz. Sebebi işte bu sokaklardaki görüntüler… Bunların etkilerini 2 hafta içinde göreceğiz. Olumsuz etkisi olacak. Vaka sayısı artar mı sayı düşmez mi göreceğiz” dedi.

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