Koronavirüste bir ölüm daha! Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsten hayatını kaybeden Aytaç Yalman'la birlikte sayının 3 olduğunu açıkladı.

Hacettepe, Ankara, Çapa, Cerrahpaşa dahil olmak üzere eğitimleri verildi. Sayın Paşamız Aytaç Yalman Paşa'nın vefatıyla ilgili net ifade etmek istiyorum. Eski GATA denilen hastanemize müracaat ediliyor. Gelir gelmez entübe ediliyor. Daha önce KOAH tanısı ile takip edilen bir hasta. Yaklaşık 6 saat sonra da ex kabul ediliyor. O dönemde yapılan test de negatif çıkıyor. Fakat klinik bulgusu, özellikle giderek de yaygınlaşınca; akciğer ve benzeri KOAH Olmasına rağmen şüpheli olabilir düşüncesiyle çevresi taranıyor. Orduevi olmak üzere, herkes taranıyor. Testleri pozitif çıkanlar oldu, ne zaman dün? Bu durumda böyle bir vakada başta negatif sonra pozitif olabilir mi? Olabilir. Biz bunu yeni tanıyoruz. Başta pozitif olup, üç gün sonra negatif olan, yedi gün sonra pozitif olan vakamız da var. Biz bunu yeni tanıyoruz. Bir pencere dönemi olduğu söyleniyor.

Böyle bir vakada bile erken dönemde bulaşıcılık, taramaya hızla çıktığımızı, korumaları dahil olmak üzere biz testleri yapıncaya kadar 14 günlük süreyi koruyana kadar hiçbir şekilde temas etmeyin önlemi aldık. Hayatını kaybeden vaka sayımız üç kişi olmuş oldu.

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