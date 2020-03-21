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SON DAKİKASağlık Bakanlığı'dan koronavirüs salgınına karşı yeni tedbirler
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Koronavirüste son dakika gelişmesi! Sayı fırladı

Ortaya çıktığı Çin'in Wuhan kentinde kontrol altına alınan koronavirüs (Kovid-19) dünyayı etkilemeye devam ediyor. Dünya çapında ölü sayısı 11 bini, vaka sayısı ise 276 bini geçti.
Koronavirüste son dakika gelişmesi! Sayı fırladı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle can kaybı 11 bini geçti.

Dünya genelinde 11 bin 417 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı da 279 bin 469'a çıktı. Hastalığa yakalanan ve iyileşenlerin sayısı ise 91 bin 954...

İLK CAN KAYIPLARI

- Küba'da virüsün yayılmasına karşı alınan önlemler kapsamında, sınırların 1 ay kapatılması kararı alındı.

- Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'da yeni tip koronavirüs nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti.

- Fransa Sağlık Direktörü Jerome Salomon, Fransa'daki Kovid-19 vaka sayının 12 bin 612'ye ölü sayısının 450'ye ulaştığını açıkladı.

LONDRA YÖNETİMİ "SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI" STRATEJİSİNDEN VAZGEÇTİ, ÖNLEMLERİ ARTTIRDI

- İngiltere'de 33 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 177'ye, toplam vaka sayısı 3 bin 983'e ulaşırken, ülkede koronavirüs önlemleri kapsamında bugünden geçerli olmak üzere restoran, bar, cafe, sinema ve tiyatroların kapatılmasına karar verildi. İlk başlarda nüfusun en az yüzde 60’ına virüsün bulaşması yoluyla toplumsal bağışıklılık kazanılması stratejisi güden İngiliz hükümeti, eleştiriler ve toplamda ölü sayısının 250-300 bin arasında olacağını gösteren raporların ardından geri adım atmıştı.

- Papua Yeni Gine'de ilk Kovid-19 vakası görüldü. Avustralya'da ise vakası 1051'e, Fas'ta 86'ya yükseldi.

- Japonya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e, ülkedeki toplam vaka sayısı bin 728'e yükseldi.

- İtalya'da salgında son 24 saatte 627 kişi hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 4 bin 32'ye ulaştı.

- İşgal altında bulunan Kudüs'te koronavirüs nedeniyle 88 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.

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