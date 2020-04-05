Koronavirüsten etkilenen ailelere Cansuyu

SMS sisteminden Cansuyu yazarak 6639’a gönderen hayırseverler, bir mesaj ile 10 TL bağış yapabiliyor.

Koronavirüs nedeniyle temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve bu süreçte işsiz kalan vatandaşların yardımına Cansuyu Derneği yetkilileri yetişti. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok kentte, Cansuyu ekipleri yardım yapmayı sürdürüyor. Cansuyu, yaşlılara ekipler göndererek ihtiyaçlarını gideriyor.

Küresel bir salgın olan ve ülkemizi de derinden etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar zor günler yaşıyor. Sıkı tedbirlere uyarak evinden dışarı çıkmayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar, temel ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma geldi. Başta emniyet güçleri olmak üzere salgında evinden dışarı çıkamayanlara yardım kuruluşları da yetişiyor. Cansuyu Derneği ise koronavirüs sürecinde hem mağdurları yakından takip etmek hem de yardım faaliyetlerini koordineli yürütmek için ekipler oluşturdu. Salgının etkili olduğu büyükşehirler ve diğer bazı kentlerde ekiplerini sahaya gönderen Cansuyu, özellikle 65 yaş üstü vatandaşlara temel ihtiyaçları ulaştırmayı sürdürüyor. Yaşlılara ekipler göndererek ihtiyaçlarını gideren Cansuyu, diğer taraftan ekonomik olarak etkilenen kesimlere de ulaşmayı sürdürüyor. Bu süreçte işsiz kalan, evini geçindiremeyen duruma gelen vatandaşlara da Cansuyu ulaşıyor. İşsiz kalanları tespit çalışmalarından sonra ihtiyaç olan ailelere Cansuyu hızlı bir şekilde temel gıda maddelerini içeren yardım paketlerini ulaştırdı.

“MAĞDUR AİLELERE ULAŞIYORUZ”

Ankara’daki yardım çalışmalarını organize eden Cansuyu Ankara Temsilcisi Mehmet Savaş, yaptığı açıklamada, “Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. 2020 itibarıyla birçok olumsuz olayla karşı karşıya kaldıktan sonra son olarak koronavirüs salgını dünyada olduğu gibi ülkemizde de hayatı durdurma noktasına getirdi. Bizler Cansuyu Derneği olarak bu zor günlerde yine mağdur ve muhtaç vatandaşlarımızın yanında olup, tüm temsilciliklerimiz ile Türkiye’de yardım faaliyetlerine devam ediyoruz. Bizler de Ankara’da işsiz kalan, evine ekmek götürmeyen aileleri tespit edip onlara yardımlarımızı ulaştırırken diğer taraftan tüm muhtaçların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Mağdur ailelere gıda, et ve çocuklara oyuncak dağıtıyoruz. Yardımlarımızda gıda dağıtımlarını önceliyoruz. Evine ekmek götürmeyen vatandaşlarımıza et ve temel gıda maddelerinden oluşan gıda yardımları yapıyoruz, çocukları mutlu etmek için oyuncaklar dağıtıyoruz. Tabii bu süreçte genel hijyen kurallarına uyarak maske ve eldivenlerimizle insanlara yardımlarımızı ulaştırıyoruz” dedi.

SMS İLE DE BAĞIŞ YAPILABİLİYOR

Virüsten dolayı mağdur olan kesimlerin dertlerine bir nebze de olsa çare olmak için Cansuyu hızlı bir şekilde harekete geçerek bağış sistemi kurdu. Normal banka hesaplarının yanı sıra bağış yapmak isteyen vatandaşlar SMS üzerinden de bağışta bulunabiliyor. SMS sisteminden Cansuyu yazarak 6639’a gönderen hayırseverler, bir mesaj ile 10 TL bağış yapabiliyor.