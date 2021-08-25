Koronavirüsten hayatını kaybeden hastanın yakınları, 3 sağlık çalışanını darbetti

Mersin'de tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybeden koronavirüs hastasının yakınları, hastaneyi bastı 3 sağlık çalışanını darbetti.

Merkez Mezitli ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki özel bir hastanede 24 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenilen koronavirüs hastası H.Ç.'nin yaşamını yitirmesi üzerine yakınları hastaneye gitti. H.Ç.’nin bazı yakınları, doktor ve 2 hemşireyi darbetti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi, hastane ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden hafif yaralanan 3 sağlık çalışanı ayakta tedavi edildi.

Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.