Koronavirüsten kaç kişi öldü? Koronavirüsete son durum...

Çin’den yayılmaya başlayan yeni tip korona virüs (KOVİD-19) tüm dünya ya yayılmaya hızla devam ediyor.

Çin’den yayılmaya başlayan yeni tip korona virüs (KOVİD-19) tüm dünya ya yayılmaya hızla devam ediyor. Peki, Dünya’da kaç kişiye korona virüs tespit edildi? Korona virüsten dünyada kaç kişi öldü? Korona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu? Korona virüsün tedavisi bulundu mu? Kaç kişi tedavi edildi? Türkiye’de korona virüs vakası kaç? Çin’de korona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu? Tüm soruların cevabı haberimizde…

ABD’de kaç kişide korona virüs görüldü?

ABD’de 311637 korona virüs vakasından, 14828 kişi tedavi edildi, 8454 kişi yaşamını yitirdi

İspanya’da 126168 korona virüs vakasından, 34219 kişi tedavi edildi, 11947 kişi yaşamını yitirdi

İtalya’da korona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu?

İtalya’da 124632 korona virüs vakasından, 20996 kişi tedavi edildi, 15362 kişi yaşamını yitirdi

Almanya’da kaç kişide korona virüs görüldü?

Almanya’da 96092 korona virüs vakasından, 26400 kişi tedavi edildi, 1444 kişi yaşamını yitirdi

Fransa’da korona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu?

Fransa’da 89953 korona virüs vakasından, 15438 kişi tedavi edildi, 7560 kişi yaşamını yitirdi

Çin’de korona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu?

Çin’de 81669 korona virüs vakasından 76964 kişi tedavi edildi, 3329 kişi yaşamını yitirdi

İran’da korona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu?

İran’da 55743 korona virüs vakasından, 19736 kişi tedavi edildi, 3452 kişi yaşamını yitirdi

İngiltere’de 41903 korona virüs vakasından, 135 kişi tedavi edildi, 4313 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye’de korona virüs tespit edildi mi?

Türkiye'de 23934 korona virüs vakası görüldü, 786 kişi tedavi edildi, 501 kişi yaşamını yitirdi

İsviçre’de 20505 korona virüs vakasından, 6415 kişi tedavi edildi, 666 kişi yaşamını yitirdi

Belçika’da 18431 korona virüs vakasından, 3247 kişi tedavi edildi, 1283 kişi yaşamını yitirdi

Hollanda’da korona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu?

Hollanda’da 16627 korona virüs vakasından, 250 kişi tedavi edildi, 1651 kişi yaşamını yitirdi

Kanada’da 14018 korona virüs vakasından, 2603 kişi tedavi edildi, 233 kişi yaşamını yitirdi

Avusturya’da 11821 korona virüs vakasından, 2998 kişi tedavi edildi, 204 kişi yaşamını yitirdi

Portekiz’de 10524 korona virüs vakası görüldü, 75 kişi tedavi edildi, 266 kişi yaşamını yitirdi

Brezilya’da korona virüs tespit edildi mi?

Brezilya’da 10360 korona virüs vakası görüldü, 127 kişi tedavi edildi, 445 kişi yaşamını yitirdi

Güney Kore’de 10237 korona virüs vakasından, 6463 kişi tedavi edildi, 183 kişi yaşamını yitirdi

İsrail’de 8018 korona virüs vakasından, 477 kişi tedavi edildi, 46 kişi yaşamını yitirdi

İsveç'de 6443 korona virüs vakasından 205 kişi tedavi edildi, 373 kişi yaşamını yitirdi

Norveç'de 5645 korona virüs vakasından, 32 kişi tedavi edildi, 62 kişi yaşamını yitirdi

Avustralya’da kaç kişide korona virüs görüldü?

Avustralya’da 5635 korona virüs vakasından, 585 kişi tedavi edildi, 34 kişi yaşamını yitirdi

Rusya’da korona virüs tespit edildi mi?

Rusya’da 4731 korona virüs vakasından, 333 kişi tedavi edildi, 43 kişi yaşamını yitirdi

İrlanda’da 4604 korona virüs vakası görüldü, 25 kişi tedavi edildi, 137 kişi yaşamını yitirdi

Çekya’da 4475 korona virüs vakası görüldü, 78 kişi tedavi edildi, 62 kişi yaşamını yitirdi

Şili’de 4161 korona virüs vakası görüldü, 528 kişi tedavi edildi, 27 kişi yaşamını yitirdi

Danimarka’da 4077 vakadan, 1283 kişi tedavi edildi, 161 kişi yaşamını yitirdi

Polonya’da 3627 korona virüs vakası görüldü, 116 kişi tedavi edildi, 79 kişi yaşamını yitirdi

Romanya’da 3613 korona virüs vakasındanan, 329 kişi tedavi edildi, 146 kişi yaşamını yitirdi

Hindistan’da korona virüs tespit edildi mi?

Hindistan’da 3588 korona virüs vakasından, 229 kişi tedavi edildi, 99 kişi yaşamını yitirdi

Malezya’da 3483 korona virüs vakasından, 915 kişi tedavi edildi, 57 kişi yaşamını yitirdi

Ekvator’da 3465 korona virüs vakası görüldü, 65 kişi tedavi edildi, 172 kişi yaşamını yitirdi

Japonya’da korona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu?

Japonya’da 3139 korona virüs vakasından, 514 kişi tedavi edildi, 77 kişi yaşamını yitirdi

Filipinler’de 3094 korona virüs vakasından, 57 kişi tedavi edildi, 144 kişi yaşamını yitirdi

Pakistan’da 2880 korona virüs vakasından, 170 kişi tedavi edildi, 45 kişi yaşamını yitirdi

Lüksemburg’da 2729 korona virüs vakası görüldü, 500 kişi tedavi edildi. 31 kişi yaşamını yitirdi

Suudi Arabistan'da korona virüs tespit edildi mi?

Suudi Arabistan‘da 2370 korona virüs vakasından, 420 kişi tedavi edildi, 29 kişi yaşamını yitirdi

Tayland‘da 2169 korona virüs vakasından, 674 kişi tedavi edildi, 23 kişi yaşamını yitirdi

Endonezya’da korona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu?

Endonezya’da 2092 korona virüs vakası görüldü, 150 kişi tedavi edildi, 191 kişi yaşamını yitirdi

Finlandiya’da 1927 korona virüs vakasından, 300 kişi tedavi edildi, 25 kişi yaşamını yitirdi

Meksika’da 1890 korona virüs vakasından, 633 kişi tedavi edildi, 79 kişi yaşamını yitirdi

Panama'da 1801 korona virüs vakasından, 13 kişi tedavi edildi, 46 kişi yaşamını yitirdi

Peru’da 1746 korona virüs vakası görüldü, 914 kişi tedavi edildi, 73 kişi yaşamını yitirdi

Yunanistan’da korona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu?

Yunanistan’da 1673 korona virüs vakası görüldü, 78 kişi tedavi edildi, 68 kişi yaşamını yitirdi

Sırbistan’da 1624 korona virüs vakası görüldü, 54 kişi tedavi edildi, 44 kişi yaşamını yitirdi

Birleşik Arap Emirlikleri’nde 1505 korona virüs vakasından, 125 kişi tedavi edildi, 10 kişi yaşamını yitirdi

Güney Afrika’da 1505 korona virüs vakası görüldü, 95 kişi tedavi edildi, 9 kişi yaşamını yitirdi

Dominik Cumhuriyeti’nde 1488 korona virüs vakası görüldü, 16 kişi tedavi edildi, 68 kişi yaşamını yitirdi

İzlanda’da 1417 korona virüs vakasından, 396 kişi tedavi edildi, 4 kişi yaşamını yitirdi

Arjantin’de 1353 korona virüs vakası görüldü, 266 kişi tedavi edildi, 42 kişi yaşamını yitirdi

Katar’da 1325 korona virüs vakası görüldü, 109 kişi tedavi edildi, 3 kişi yaşamını yitirdi

Kolombiya’da 1267 korona virüs vakası görüldü, 55 kişi tedavi edildi, 25 kişi yaşamını yitirdi

Cezayir’de 1251 korona virüs vakası görüldü, 130 kişi tedavi edildi, 90 kişi yaşamını yitirdi

Singapur’da 1189 korona virüs vakasından, 297 kişi tedavi edildi, 6 kişi yaşamını yitirdi

Hırvatistan’da 1126 korona virüs vakası görüldü, 119 kişi tedavi edildi, 12 kişi yaşamını yitirdi

Ukrayna’da korona virüs tespit edildi mi?

Ukrayna’da 1115 korona virüs vakası görüldü, 23 kişi tedavi edildi, 28 kişi yaşamını yitirdi

Mısır’da korona virüs tespit edildi mi?

Mısır’da 1070 korona virüs vakasından, 241 kişi tedavi edildi, 71 kişi yaşamını yitirdi

Estonya’da 1039 korona virüs vakası görüldü, 59 kişi tedavi edildi, 13 kişi yaşamını yitirdi

Slovenya’da 977 korona virüs vakası görüldü, 70 kişi tedavi edildi, 22 kişi yaşamını yitirdi

Yeni Zelanda’da 950 korona virüs vakası görüldü, 127 kişi tedavi edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi

Hong Kong’da 862 korona virüs vakasından, 173 kişi tedavi edildi, 4 kişi yaşamını yitirdi

Fas’ta 844 korona virüs vakası görüldü, 59 kişi tedavi edildi, 50 kişi yaşamını yitirdi

Irak’da korona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu?

Irak’ta 820 korona virüs vakasından, 226 kişi tedavi edildi, 54 kişi yaşamını yitirdi

Litvanya’da 771 korona virüs vakası görüldü, 7 kişi tedavi edildi, 9 kişi yaşamını yitirdi

Ermenistan’da korona virüs tespit edildi mi?

Ermenistan’da 770 korona virüs vakası görüldü, 43 kişi tedavi edildi, 7 kişi yaşamını yitirdi

Elmas Prenses (yolcu gemisi) 712 korona virüs vakası görüldü, 619 kişi tedavi edildi, 11 kişi yaşamını yitirdi

Macaristan’da 678 korona virüs vakası görüldü, 58 kişi tedavi edildi, 32 kişi yaşamını yitirdi

Bahreyn’de 673 korona virüs vakasından, 388 kişi tedavi edildi, 4 kişi tedavi edildi

Bosna Hersek’de korona virüs tespit edildi mi?

Bosna Hersek’te 614 korona virüs vakası görüldü, 27 kişi tedavi edildi, 19 kişi yaşamını yitirdi

Moldova'da 591 korona virüs vakası görüldü, 26 kişi tedavi edildi, 8 kişi yaşamını yitirdi

Kazakistan’da 525 korona virüs vakası görüldü, 36 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi tedavi edildi

Lübnan’da 520 korona virüs vakasından, 50 kişi tedavi edildi, 17 kişi yaşamını yitirdi

Kamerun’da 509 korona virüs vakası görüldü, 17 kişi tedavi edildi, 8 kişi yaşamını yitirdi

Letonya’da 509 korona virüs vakasından, 1 kişi tedavi edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi

Bulgaristan'da 498 korona virüs vakası görüldü, 34 kişi tedavi edildi, 14 kişi yaşamını yitirdi

Tunus’ta 495 korona virüs vakası görüldü, 5 kişi tedavi edildi, 18 kişi yaşamını yitirdi

Slovakya’da 471 korona virüs vakası görüldü, 10 kişi tedavi edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi

Azerbaycan’da kaç kişide korona virüs görüldü?

Azerbaycan’da 443 korona virüs vakası görüldü, 32 kişi tedavi edildi, 5 kişi yaşamını yitirdi

Andorra’da 439 korona virüs vakası görüldü, 16 kişi tedavi edildi, 16 kişi yaşamını yitirdi

Kuzey Makedonya’da 430 korona virüs vakası görüldü, 20 kişi tedavi edildi, 12 kişi yaşamını yitirdi

Kuveyt’te 417 korona virüs vakasından, 82 kişi tedavi edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi

Kosta Rika’da 416 korona virüs vakası görüldü, 11 kişi tedavi edildi, 2 kişi yaşamını yitirdi

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde 396 korona virüs vakası görüldü, 28 kişi tedavi edildi, 11 kişi yaşamını yitirdi

Uruguay’da korona virüs tespit edildi mi?

Uruguay'da 386 korona virüs vakası görüldü, 86 kişi tedavi edildi, 4 kişi yaşamını yitirdi

Tayvan’da 355 korona virüs vakasından, 50 kişi tedavi edildi, 5 kişi yaşamını yitirdi

Belarus 351 korona virüs vakasından, 53 kişi tedavi edildi, 4 kişi yaşamını yitirdi

Arnavutluk 332 korona virüs vakasından, 99 kişi tedavi edildi, 18 kişi yaşamını yitirdi

Reunion'da 321 korona virüs vakası görüldü, 40 kişi tedavi edildi

Ürdün’de 310 korona virüs vakası görüldü, 58 kişi tedavi edildi, 5 kişi yaşamını yitirdi

Burkina Faso'da 302 korona virüs vakası görüldü, 50 kişi tedavi edildi, 16 kişi yaşamını yitirdi

Afganistan’da korona virüs tespit edildi mi?

Afganistan’da 299 korona virüs vakası görüldü, 10 kişi tedavi edildi, 7 kişi yaşamını yitirdi

Umman’da 277 korona virüs vakasından, 61 kişi tedavi edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi

Küba'da 269 korona virüs vakası görüldü 15 kişi tedavi edildi, 6 kişi yaşamını yitirdi

Honduras’ta 264 korona virüs vakası görüldü, 3 kişi tedavi edildi, 15 kişi yaşamını yitirdi

San Marino’da 251 korona virüs vakasından, 26 kişi tedavi edildi, 32 kişi yaşamını yitirdi

Özbekistan’da 241 korona virüs vakası görüldü, 25 kişi tedavi edildi, 2 kişi yaşamını yitirdi

Vietnam’da 239 korona virüs vakasından, 90 kişi tedavi edildi

Kanal adaları'nda 232 korona virüs vakası görüldü, 13 kişi tedavi edildi, 4 kişi yaşamını yitirdi

Korona virüsten kaç kişi öldü?

Fildişi Sahilleri'nde 218 korona virüs vakası görüldü, 19 kişi tedavi edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi

Nijerya’da 210 korona virüs vakası görüldü, 25 kişi tedavi edildi, 4 kişi yaşamını yitirdi

Senegal’de 207 korona virüs vakasından 66 kişi tedavi edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi

Gana'da 205 korona virüs vakası görüldü, 31 kişi tedavi edildi, 5 kişi yaşamını yitirdi

Filistin’de 205 korona virüs vakası görüldü, 31 kişi tedavi edildi, 5 kişi yaşamını yitirdi

Malta’da 202 korona virüs vakası görüldü, 2 kişi tedavi edildi

Korona virüs kaç kişiye bulaştı?

Karadağ'da 197 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi tedavi edildi, 2 kişi yaşamını yitirdi

Mauritius 196 korona virüs vakası görüldü, 7 kişi yaşamını yitirdi

Faeroe Adaları'nda 181 korona virüs vakası görüldü, 93 kişi tedavi edildi

Sri Lanka’da 159 korona virüs vakasından, 25 kişi tedavi edildi, 5 kişi yaşamını yitirdi

Gürcistan’da korona virüs tespit edildi mi?

Gürcistan’da 156 korona virüs vakası görüldü, 28 kişi tedavi edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi

Venezuela'da 153 korona virüs vakası görüldü, 52 kişi tedavi edildi, 7 kişi yaşamını yitirdi

Demokratik Kongo Cumhuriyeti 148 korona virüs vakası görüldü, 3 kişi tedavi edildi, 16 kişi yaşamını yitirdi

Kırgızistan'da 144 korona virüs vakası görüldü, 9 kişi tedavi edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi

Martinik'de 143 korona virüs vakası görüldü, 27 kişi tedavi edildi, 3 kişi yaşamını yitirdi

Bolivya'da 139 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi tedavi edildi, 10 kişi yaşamını yitirdi

Brunei 135 korona virüs vakası görüldü, 66 kişi tedavi edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi

Korona virüse Dünya’da kaç kişi yakalandı?

Guadeloupe'de 130 korona virüs vakası görüldü, 24 kişi tedavi edildi, 7 kişi yaşamını yitirdi

Mayotte'de 128 korona virüs vakası görüldü, 10 kişi tedavi edildi, 2 kişi yaşamını yitirdi

Kenya'da 122 korona virüs vakası görüldü, 4 kişi tedavi edildi, 4 kişi yaşamını yitirdi

Man adası'nda 121 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi yaşamını yitirdi

Nijer'de 120 korona virüs vakası görüldü, 5 kişi yaşamını yitirdi

Kamboçya’da 114 korona virüs vakasından, 50 kişi tedavi edildi

Trinidad and Tobago'da 100 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi tedavi edildi, 6 kişi yaşamını yitirdi

Korona virüse Dünya’da kaç kişi yakalandı?

Paraguay'da 96 korona virüs vakası görüldü, 12 kişi tedavi edildi, 3 kişi yaşamını yitirdi

Cebeli Tarık’ta 95 korona virüs vakası görüldü, 46 kişi tedavi edildi

Ruanda'da 89 korona virüs vakası görüldü

KKTC'de 77 korona virüs vakası görüldü, 2 kişi yaşamını yitirdi

Lihtenştayn’da 75 korona virüs vakası görüldü

Gine'de 73 korona virüs vakası görüldü, 2 kişi tedavi edildi

Bangladeş'de 70 korona virüs vakası görüldü, 30 kişi tedavi edildi, 8 kişi yaşamını yitirdi

Madagaskar'da 70 korona virüs vakası görüldü

Monako’da 64 korona virüs vakası görüldü, 3 kişi tedavi edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi

Aruba'da 62 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi tedavi edildi

Korona virüsten kaç kişi öldü?

Fransız Guyanası'nda 57 korona virüs vakası görüldü, 22 kişi tedavi edildi

El Salvador'da 56 korona virüs vakası görüldü, 3 kişi yaşamını yitirdi

Jameika'da 53 korona virüs vakası görüldü, 7 kişi tedavi edildi, 3 kişi yaşamını yitirdi

Barbados 51 korona virüs vakası görüldü

Guatemala'da 50 korona virüs vakası görüldü, 12 kişi tedavi edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi

Djibouti'de 49 korona virüs vakası görüldü, 8 kişi tedavi edildi

Uganda'da 48 korona virüs vakası görüldü

Makao’da 43 korona virüs vakasından, 10 kişi tedavi edildi

Korona virüsten kaç kişi öldü?

Togo'da 40 korona virüs vakası görüldü, 17 kişi tedavi edildi, 3 kişi yaşamını yitirdi

Mali'de 39 korona virüs vakası görüldü, 3 kişi yaşamını yitirdi

Zambia'da 39 korona virüs vakası görüldü, 2 kişi tedavi edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi

Fransız Polinezyası'nda 39 korona virüs vakası görüldü, 6 kişi tedavi edildi

Etiyopya'da 38 korona virüs vakası görüldü, 3 kişi tedavi edildi

Bermuda'da 35 korona virüs vakası görüldü, 14 kişi tedavi edildi

Cayman Adaları'nda 29 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi tedavi edildi 1 kişi yaşamını yitirdi

Bahamalar'da 24 korona virüs vakası görüldü, 3 kişi yaşamını yitirdi

Korona virüsten kaç kişi öldü?

Guyana'da 23 korona virüs vakası görüldü, 4 kişi yaşamını yitirdi

Sint Maarten'de 23 korona virüs vakası görüldü, 6 kişi tedavi edildi, 4 kişi yaşamını yitirdi

Kongo'da 22 korona virüs vakası görüldü, 2 kişi tedavi edildi, 2 kişi yaşamını yitirdi

Saint Martin'de 22 korona virüs vakası görüldü, 2 kişi tedavi edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi

Eritrea'da 22 korona virüs vakası görüldü

Gabon'da 21 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi tedavi edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi

Myanmar'da 20 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi yaşamını yitirdi

Tanzanya'da 20 korona virüs vakası görüldü, 3 kişi tedavi edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi

Maldivler'de 19 korona virüs vakası görüldü, 13 kişi tedavi edildi

Korona virüs kaç kişiye bulaştı?

Haiti 18 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi tedavi edildi

New Caledonia'da 18 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi tedavi edildi

Libya'da 17 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi tedavi edildi

Suriye'de 16 korona virüs vakası görüldü, 2 kişi tedavi edildi, 2 kişi yaşamını yitirdi

Benin'de 16 korona virüs vakası görüldü, 2 kişi tedavi edildi

Ekvator Ginesi 16 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi tedavi edildi

Antigua and Barbuda 15 korona virüs vakası görüldü

Gine-Bissau'ta 15 korona virüs vakası görüldü

Dominika'da 14 korona virüs vakası görüldü

Moğolistan'da 14 korona virüs vakası görüldü, 2 kişi tedavi edildi

Namibya'da 14 korona virüs vakası görüldü, 3 kişi tedavi edildi

Saint Lucia'da 13 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi tedavi edildi

Korona virüsten kaç kişi öldü?

Fiji'de 12 korona virüs vakası görüldü

Grenada'da 12 korona virüs vakası görüldü

Curacao'da 11 korona virüs vakası görüldü, 3 kişi tedavi edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi

Sudan'da 10 korona virüs vakası görüldü, 2 kişi tedavi edildi, 2 kişi yaşamını yitirdi

Surinam’da 10 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi yaşamını yitirdi

Grönland'de 10 korona virüs vakası görüldü, 3 kişi tedavi edildi

Laos'ta 10 korona virüs vakası görüldü

Mozambique'de 10 korona virüs vakası görüldü

Seyşeller'de 10 korona virüs vakası görüldü

Korona virüsten kaç kişi öldü?

( Yolcu Gemisi) MS Zaandam'da 9 korona virüs vakası görüldü, 2 kişi yaşamını yitirdi

Zimbabwe'de 9 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi yaşamını yitirdi

Nepal’de 9 korona virüs vakasından, 1 kişi tedavi edildi

Chad'da 9 korona virüs vakası görüldü

Saint Kitts and Nevis'te 9 korona virüs vakası görüldü

Eswatini'de 9 korona virüs vakası görüldü

Angola'da 8 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi tedavi edildi, 2 kişi yaşamını yitirdi,

Korona virüsten kaç kişi öldü?

Car'da 8 korona virüs vakası görüldü

Cabo Verde 7 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi yaşamını yitirdi

Vatikan'da 7 korona virüs vakası görüldü

Liberia'da 7 korona virüs vakası görüldü

St. Vincent Grenadines’te 7 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi tedavi edildi

Somali'de 7 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi tedavi edildi

Mauritania'da 6 korona virüs vakası görüldü, 2 kişi tedavi edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi,

Korona virüse Dünya’da kaç kişi yakalandı?

Montserrat'ta 6 korona virüs vakası görüldü

St. Barth'ta 6 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi tedavi edildi

Nicaragua'da 5 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi yaşamını yitirdi

Korona virüse Dünya’da kaç kişi yakalandı?

Bhutan’da 5 korona virüs vakası görüldü, 2 kişi tedavi edildi

Turks ve Caicos Adaları'nda 5 korona virüs vakası görüldü

Botswana'da 4 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi yaşamını yitirdi

Gambia'da 4 korona virüs vakası görüldü, 2 kişi tedavi edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi

Korona virüsten kaç kişi öldü?

Belize'de 4 korona virüs vakası görüldü

Anguilla'da 3 korona virüs vakası görüldü

U.S. Virgin Islands’ta 3 korona virüs vakası görüldü

Korona virüsten kaç kişi öldü?

Burundi'de 3 korona virüs vakası görüldü

Malawi'de 3 korona virüs vakası görüldü

Caribbean Netherlands'de 2 korona virüs vakası görüldü

Sierra Leone'de 2 korona virüs vakası görüldü

Falkland Islands 1 korona virüs vakası görüldü

Papua Yenigine'de 1 korona virüs vakası görüldü

Timor-Leste'de 1 korona virüs vakası görüldü

Toplam Dünya'da korona virüse yakalanan 1203877 vakadan,

247301 kişi tedavi edildi,

64787 kişi yaşamını yitirdi.

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