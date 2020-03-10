Koronavirüsten kaç kişi öldü? Koronavirüsete son durum...

Çin’den yayılmaya başlayan yeni tip korona virüs (KOVİD-19) tüm dünya ya yayılmaya hızla devam ediyor. Peki, Dünya’da kaç kişiye korona virüs tespit edildi? Korona virüsten dünyada kaç kişi öldü? Korona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu? Korona virüsün tedavisi bulundu mu? Kaç kişi tedavi edildi? Türkiye’de korona virüs vakası kaç? Çin’de korona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu? Tüm soruların cevabı haberimizde…
ABD’de kaç kişide korona virüs görüldü?
ABD’de 311637 korona virüs vakasından, 14828 kişi tedavi edildi, 8454 kişi yaşamını yitirdi
İspanya’da 126168 korona virüs vakasından, 34219 kişi tedavi edildi, 11947 kişi yaşamını yitirdi
İtalya’da korona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu?
İtalya’da 124632 korona virüs vakasından, 20996 kişi tedavi edildi, 15362 kişi yaşamını yitirdi
Almanya’da kaç kişide korona virüs görüldü?
Almanya’da 96092 korona virüs vakasından, 26400 kişi tedavi edildi, 1444 kişi yaşamını yitirdi
Fransa’da korona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu?
Fransa’da 89953 korona virüs vakasından, 15438 kişi tedavi edildi, 7560 kişi yaşamını yitirdi
Çin’de korona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu?
Çin’de 81669 korona virüs vakasından 76964 kişi tedavi edildi, 3329 kişi yaşamını yitirdi
İran’da korona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu?
İran’da 55743 korona virüs vakasından, 19736 kişi tedavi edildi, 3452 kişi yaşamını yitirdi
İngiltere’de 41903 korona virüs vakasından, 135 kişi tedavi edildi, 4313 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye’de korona virüs tespit edildi mi?
Türkiye'de 23934 korona virüs vakası görüldü, 786 kişi tedavi edildi, 501 kişi yaşamını yitirdi
İsviçre’de 20505 korona virüs vakasından, 6415 kişi tedavi edildi, 666 kişi yaşamını yitirdi
Belçika’da 18431 korona virüs vakasından, 3247 kişi tedavi edildi, 1283 kişi yaşamını yitirdi
Hollanda’da korona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu?
Hollanda’da 16627 korona virüs vakasından, 250 kişi tedavi edildi, 1651 kişi yaşamını yitirdi
Kanada’da 14018 korona virüs vakasından, 2603 kişi tedavi edildi, 233 kişi yaşamını yitirdi
Avusturya’da 11821 korona virüs vakasından, 2998 kişi tedavi edildi, 204 kişi yaşamını yitirdi
Portekiz’de 10524 korona virüs vakası görüldü, 75 kişi tedavi edildi, 266 kişi yaşamını yitirdi
Brezilya’da korona virüs tespit edildi mi?
Brezilya’da 10360 korona virüs vakası görüldü, 127 kişi tedavi edildi, 445 kişi yaşamını yitirdi
Güney Kore’de 10237 korona virüs vakasından, 6463 kişi tedavi edildi, 183 kişi yaşamını yitirdi
İsrail’de 8018 korona virüs vakasından, 477 kişi tedavi edildi, 46 kişi yaşamını yitirdi
İsveç'de 6443 korona virüs vakasından 205 kişi tedavi edildi, 373 kişi yaşamını yitirdi
Norveç'de 5645 korona virüs vakasından, 32 kişi tedavi edildi, 62 kişi yaşamını yitirdi
Avustralya’da kaç kişide korona virüs görüldü?
Avustralya’da 5635 korona virüs vakasından, 585 kişi tedavi edildi, 34 kişi yaşamını yitirdi
Rusya’da korona virüs tespit edildi mi?
Rusya’da 4731 korona virüs vakasından, 333 kişi tedavi edildi, 43 kişi yaşamını yitirdi
İrlanda’da 4604 korona virüs vakası görüldü, 25 kişi tedavi edildi, 137 kişi yaşamını yitirdi
Çekya’da 4475 korona virüs vakası görüldü, 78 kişi tedavi edildi, 62 kişi yaşamını yitirdi
Şili’de 4161 korona virüs vakası görüldü, 528 kişi tedavi edildi, 27 kişi yaşamını yitirdi
Danimarka’da 4077 vakadan, 1283 kişi tedavi edildi, 161 kişi yaşamını yitirdi
Polonya’da 3627 korona virüs vakası görüldü, 116 kişi tedavi edildi, 79 kişi yaşamını yitirdi
Romanya’da 3613 korona virüs vakasındanan, 329 kişi tedavi edildi, 146 kişi yaşamını yitirdi
Hindistan’da korona virüs tespit edildi mi?
Hindistan’da 3588 korona virüs vakasından, 229 kişi tedavi edildi, 99 kişi yaşamını yitirdi
Malezya’da 3483 korona virüs vakasından, 915 kişi tedavi edildi, 57 kişi yaşamını yitirdi
Ekvator’da 3465 korona virüs vakası görüldü, 65 kişi tedavi edildi, 172 kişi yaşamını yitirdi
Japonya’da korona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu?
Japonya’da 3139 korona virüs vakasından, 514 kişi tedavi edildi, 77 kişi yaşamını yitirdi
Filipinler’de 3094 korona virüs vakasından, 57 kişi tedavi edildi, 144 kişi yaşamını yitirdi
Pakistan’da 2880 korona virüs vakasından, 170 kişi tedavi edildi, 45 kişi yaşamını yitirdi
Lüksemburg’da 2729 korona virüs vakası görüldü, 500 kişi tedavi edildi. 31 kişi yaşamını yitirdi
Suudi Arabistan'da korona virüs tespit edildi mi?
Suudi Arabistan‘da 2370 korona virüs vakasından, 420 kişi tedavi edildi, 29 kişi yaşamını yitirdi
Tayland‘da 2169 korona virüs vakasından, 674 kişi tedavi edildi, 23 kişi yaşamını yitirdi
Endonezya’da korona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu?
Endonezya’da 2092 korona virüs vakası görüldü, 150 kişi tedavi edildi, 191 kişi yaşamını yitirdi
Finlandiya’da 1927 korona virüs vakasından, 300 kişi tedavi edildi, 25 kişi yaşamını yitirdi
Meksika’da 1890 korona virüs vakasından, 633 kişi tedavi edildi, 79 kişi yaşamını yitirdi
Panama'da 1801 korona virüs vakasından, 13 kişi tedavi edildi, 46 kişi yaşamını yitirdi
Peru’da 1746 korona virüs vakası görüldü, 914 kişi tedavi edildi, 73 kişi yaşamını yitirdi
Yunanistan’da korona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu?
Yunanistan’da 1673 korona virüs vakası görüldü, 78 kişi tedavi edildi, 68 kişi yaşamını yitirdi
Sırbistan’da 1624 korona virüs vakası görüldü, 54 kişi tedavi edildi, 44 kişi yaşamını yitirdi
Birleşik Arap Emirlikleri’nde 1505 korona virüs vakasından, 125 kişi tedavi edildi, 10 kişi yaşamını yitirdi
Güney Afrika’da 1505 korona virüs vakası görüldü, 95 kişi tedavi edildi, 9 kişi yaşamını yitirdi
Dominik Cumhuriyeti’nde 1488 korona virüs vakası görüldü, 16 kişi tedavi edildi, 68 kişi yaşamını yitirdi
İzlanda’da 1417 korona virüs vakasından, 396 kişi tedavi edildi, 4 kişi yaşamını yitirdi
Arjantin’de 1353 korona virüs vakası görüldü, 266 kişi tedavi edildi, 42 kişi yaşamını yitirdi
Katar’da 1325 korona virüs vakası görüldü, 109 kişi tedavi edildi, 3 kişi yaşamını yitirdi
Kolombiya’da 1267 korona virüs vakası görüldü, 55 kişi tedavi edildi, 25 kişi yaşamını yitirdi
Cezayir’de 1251 korona virüs vakası görüldü, 130 kişi tedavi edildi, 90 kişi yaşamını yitirdi
Singapur’da 1189 korona virüs vakasından, 297 kişi tedavi edildi, 6 kişi yaşamını yitirdi
Hırvatistan’da 1126 korona virüs vakası görüldü, 119 kişi tedavi edildi, 12 kişi yaşamını yitirdi
Ukrayna’da korona virüs tespit edildi mi?
Ukrayna’da 1115 korona virüs vakası görüldü, 23 kişi tedavi edildi, 28 kişi yaşamını yitirdi
Mısır’da korona virüs tespit edildi mi?
Mısır’da 1070 korona virüs vakasından, 241 kişi tedavi edildi, 71 kişi yaşamını yitirdi
Estonya’da 1039 korona virüs vakası görüldü, 59 kişi tedavi edildi, 13 kişi yaşamını yitirdi
Slovenya’da 977 korona virüs vakası görüldü, 70 kişi tedavi edildi, 22 kişi yaşamını yitirdi
Yeni Zelanda’da 950 korona virüs vakası görüldü, 127 kişi tedavi edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi
Hong Kong’da 862 korona virüs vakasından, 173 kişi tedavi edildi, 4 kişi yaşamını yitirdi
Fas’ta 844 korona virüs vakası görüldü, 59 kişi tedavi edildi, 50 kişi yaşamını yitirdi
Irak’da korona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu?
Irak’ta 820 korona virüs vakasından, 226 kişi tedavi edildi, 54 kişi yaşamını yitirdi
Litvanya’da 771 korona virüs vakası görüldü, 7 kişi tedavi edildi, 9 kişi yaşamını yitirdi
Ermenistan’da korona virüs tespit edildi mi?
Ermenistan’da 770 korona virüs vakası görüldü, 43 kişi tedavi edildi, 7 kişi yaşamını yitirdi
Elmas Prenses (yolcu gemisi) 712 korona virüs vakası görüldü, 619 kişi tedavi edildi, 11 kişi yaşamını yitirdi
Macaristan’da 678 korona virüs vakası görüldü, 58 kişi tedavi edildi, 32 kişi yaşamını yitirdi
Bahreyn’de 673 korona virüs vakasından, 388 kişi tedavi edildi, 4 kişi tedavi edildi
Bosna Hersek’de korona virüs tespit edildi mi?
Bosna Hersek’te 614 korona virüs vakası görüldü, 27 kişi tedavi edildi, 19 kişi yaşamını yitirdi
Moldova'da 591 korona virüs vakası görüldü, 26 kişi tedavi edildi, 8 kişi yaşamını yitirdi
Kazakistan’da 525 korona virüs vakası görüldü, 36 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi tedavi edildi
Lübnan’da 520 korona virüs vakasından, 50 kişi tedavi edildi, 17 kişi yaşamını yitirdi
Kamerun’da 509 korona virüs vakası görüldü, 17 kişi tedavi edildi, 8 kişi yaşamını yitirdi
Letonya’da 509 korona virüs vakasından, 1 kişi tedavi edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi
Bulgaristan'da 498 korona virüs vakası görüldü, 34 kişi tedavi edildi, 14 kişi yaşamını yitirdi
Tunus’ta 495 korona virüs vakası görüldü, 5 kişi tedavi edildi, 18 kişi yaşamını yitirdi
Slovakya’da 471 korona virüs vakası görüldü, 10 kişi tedavi edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi
Azerbaycan’da kaç kişide korona virüs görüldü?
Azerbaycan’da 443 korona virüs vakası görüldü, 32 kişi tedavi edildi, 5 kişi yaşamını yitirdi
Andorra’da 439 korona virüs vakası görüldü, 16 kişi tedavi edildi, 16 kişi yaşamını yitirdi
Kuzey Makedonya’da 430 korona virüs vakası görüldü, 20 kişi tedavi edildi, 12 kişi yaşamını yitirdi
Kuveyt’te 417 korona virüs vakasından, 82 kişi tedavi edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi
Kosta Rika’da 416 korona virüs vakası görüldü, 11 kişi tedavi edildi, 2 kişi yaşamını yitirdi
Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde 396 korona virüs vakası görüldü, 28 kişi tedavi edildi, 11 kişi yaşamını yitirdi
Uruguay’da korona virüs tespit edildi mi?
Uruguay'da 386 korona virüs vakası görüldü, 86 kişi tedavi edildi, 4 kişi yaşamını yitirdi
Tayvan’da 355 korona virüs vakasından, 50 kişi tedavi edildi, 5 kişi yaşamını yitirdi
Belarus 351 korona virüs vakasından, 53 kişi tedavi edildi, 4 kişi yaşamını yitirdi
Arnavutluk 332 korona virüs vakasından, 99 kişi tedavi edildi, 18 kişi yaşamını yitirdi
Reunion'da 321 korona virüs vakası görüldü, 40 kişi tedavi edildi
Ürdün’de 310 korona virüs vakası görüldü, 58 kişi tedavi edildi, 5 kişi yaşamını yitirdi
Burkina Faso'da 302 korona virüs vakası görüldü, 50 kişi tedavi edildi, 16 kişi yaşamını yitirdi
Afganistan’da korona virüs tespit edildi mi?
Afganistan’da 299 korona virüs vakası görüldü, 10 kişi tedavi edildi, 7 kişi yaşamını yitirdi
Umman’da 277 korona virüs vakasından, 61 kişi tedavi edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi
Küba'da 269 korona virüs vakası görüldü 15 kişi tedavi edildi, 6 kişi yaşamını yitirdi
Honduras’ta 264 korona virüs vakası görüldü, 3 kişi tedavi edildi, 15 kişi yaşamını yitirdi
San Marino’da 251 korona virüs vakasından, 26 kişi tedavi edildi, 32 kişi yaşamını yitirdi
Özbekistan’da 241 korona virüs vakası görüldü, 25 kişi tedavi edildi, 2 kişi yaşamını yitirdi
Vietnam’da 239 korona virüs vakasından, 90 kişi tedavi edildi
Kanal adaları'nda 232 korona virüs vakası görüldü, 13 kişi tedavi edildi, 4 kişi yaşamını yitirdi
Korona virüsten kaç kişi öldü?
Fildişi Sahilleri'nde 218 korona virüs vakası görüldü, 19 kişi tedavi edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi
Nijerya’da 210 korona virüs vakası görüldü, 25 kişi tedavi edildi, 4 kişi yaşamını yitirdi
Senegal’de 207 korona virüs vakasından 66 kişi tedavi edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi
Gana'da 205 korona virüs vakası görüldü, 31 kişi tedavi edildi, 5 kişi yaşamını yitirdi
Filistin’de 205 korona virüs vakası görüldü, 31 kişi tedavi edildi, 5 kişi yaşamını yitirdi
Malta’da 202 korona virüs vakası görüldü, 2 kişi tedavi edildi
Korona virüs kaç kişiye bulaştı?
Karadağ'da 197 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi tedavi edildi, 2 kişi yaşamını yitirdi
Mauritius 196 korona virüs vakası görüldü, 7 kişi yaşamını yitirdi
Faeroe Adaları'nda 181 korona virüs vakası görüldü, 93 kişi tedavi edildi
Sri Lanka’da 159 korona virüs vakasından, 25 kişi tedavi edildi, 5 kişi yaşamını yitirdi
Gürcistan’da korona virüs tespit edildi mi?
Gürcistan’da 156 korona virüs vakası görüldü, 28 kişi tedavi edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi
Venezuela'da 153 korona virüs vakası görüldü, 52 kişi tedavi edildi, 7 kişi yaşamını yitirdi
Demokratik Kongo Cumhuriyeti 148 korona virüs vakası görüldü, 3 kişi tedavi edildi, 16 kişi yaşamını yitirdi
Kırgızistan'da 144 korona virüs vakası görüldü, 9 kişi tedavi edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi
Martinik'de 143 korona virüs vakası görüldü, 27 kişi tedavi edildi, 3 kişi yaşamını yitirdi
Bolivya'da 139 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi tedavi edildi, 10 kişi yaşamını yitirdi
Brunei 135 korona virüs vakası görüldü, 66 kişi tedavi edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi
Korona virüse Dünya’da kaç kişi yakalandı?
Guadeloupe'de 130 korona virüs vakası görüldü, 24 kişi tedavi edildi, 7 kişi yaşamını yitirdi
Mayotte'de 128 korona virüs vakası görüldü, 10 kişi tedavi edildi, 2 kişi yaşamını yitirdi
Kenya'da 122 korona virüs vakası görüldü, 4 kişi tedavi edildi, 4 kişi yaşamını yitirdi
Man adası'nda 121 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi yaşamını yitirdi
Nijer'de 120 korona virüs vakası görüldü, 5 kişi yaşamını yitirdi
Kamboçya’da 114 korona virüs vakasından, 50 kişi tedavi edildi
Trinidad and Tobago'da 100 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi tedavi edildi, 6 kişi yaşamını yitirdi
Korona virüse Dünya’da kaç kişi yakalandı?
Paraguay'da 96 korona virüs vakası görüldü, 12 kişi tedavi edildi, 3 kişi yaşamını yitirdi
Cebeli Tarık’ta 95 korona virüs vakası görüldü, 46 kişi tedavi edildi
Ruanda'da 89 korona virüs vakası görüldü
KKTC'de 77 korona virüs vakası görüldü, 2 kişi yaşamını yitirdi
Lihtenştayn’da 75 korona virüs vakası görüldü
Gine'de 73 korona virüs vakası görüldü, 2 kişi tedavi edildi
Bangladeş'de 70 korona virüs vakası görüldü, 30 kişi tedavi edildi, 8 kişi yaşamını yitirdi
Madagaskar'da 70 korona virüs vakası görüldü
Monako’da 64 korona virüs vakası görüldü, 3 kişi tedavi edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi
Aruba'da 62 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi tedavi edildi
Korona virüsten kaç kişi öldü?
Fransız Guyanası'nda 57 korona virüs vakası görüldü, 22 kişi tedavi edildi
El Salvador'da 56 korona virüs vakası görüldü, 3 kişi yaşamını yitirdi
Jameika'da 53 korona virüs vakası görüldü, 7 kişi tedavi edildi, 3 kişi yaşamını yitirdi
Barbados 51 korona virüs vakası görüldü
Guatemala'da 50 korona virüs vakası görüldü, 12 kişi tedavi edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi
Djibouti'de 49 korona virüs vakası görüldü, 8 kişi tedavi edildi
Uganda'da 48 korona virüs vakası görüldü
Makao’da 43 korona virüs vakasından, 10 kişi tedavi edildi
Korona virüsten kaç kişi öldü?
Togo'da 40 korona virüs vakası görüldü, 17 kişi tedavi edildi, 3 kişi yaşamını yitirdi
Mali'de 39 korona virüs vakası görüldü, 3 kişi yaşamını yitirdi
Zambia'da 39 korona virüs vakası görüldü, 2 kişi tedavi edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi
Fransız Polinezyası'nda 39 korona virüs vakası görüldü, 6 kişi tedavi edildi
Etiyopya'da 38 korona virüs vakası görüldü, 3 kişi tedavi edildi
Bermuda'da 35 korona virüs vakası görüldü, 14 kişi tedavi edildi
Cayman Adaları'nda 29 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi tedavi edildi 1 kişi yaşamını yitirdi
Bahamalar'da 24 korona virüs vakası görüldü, 3 kişi yaşamını yitirdi
Korona virüsten kaç kişi öldü?
Guyana'da 23 korona virüs vakası görüldü, 4 kişi yaşamını yitirdi
Sint Maarten'de 23 korona virüs vakası görüldü, 6 kişi tedavi edildi, 4 kişi yaşamını yitirdi
Kongo'da 22 korona virüs vakası görüldü, 2 kişi tedavi edildi, 2 kişi yaşamını yitirdi
Saint Martin'de 22 korona virüs vakası görüldü, 2 kişi tedavi edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi
Eritrea'da 22 korona virüs vakası görüldü
Gabon'da 21 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi tedavi edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi
Myanmar'da 20 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi yaşamını yitirdi
Tanzanya'da 20 korona virüs vakası görüldü, 3 kişi tedavi edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi
Maldivler'de 19 korona virüs vakası görüldü, 13 kişi tedavi edildi
Korona virüs kaç kişiye bulaştı?
Haiti 18 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi tedavi edildi
New Caledonia'da 18 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi tedavi edildi
Libya'da 17 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi tedavi edildi
Suriye'de 16 korona virüs vakası görüldü, 2 kişi tedavi edildi, 2 kişi yaşamını yitirdi
Benin'de 16 korona virüs vakası görüldü, 2 kişi tedavi edildi
Ekvator Ginesi 16 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi tedavi edildi
Antigua and Barbuda 15 korona virüs vakası görüldü
Gine-Bissau'ta 15 korona virüs vakası görüldü
Dominika'da 14 korona virüs vakası görüldü
Moğolistan'da 14 korona virüs vakası görüldü, 2 kişi tedavi edildi
Namibya'da 14 korona virüs vakası görüldü, 3 kişi tedavi edildi
Saint Lucia'da 13 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi tedavi edildi
Korona virüsten kaç kişi öldü?
Fiji'de 12 korona virüs vakası görüldü
Grenada'da 12 korona virüs vakası görüldü
Curacao'da 11 korona virüs vakası görüldü, 3 kişi tedavi edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi
Sudan'da 10 korona virüs vakası görüldü, 2 kişi tedavi edildi, 2 kişi yaşamını yitirdi
Surinam’da 10 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi yaşamını yitirdi
Grönland'de 10 korona virüs vakası görüldü, 3 kişi tedavi edildi
Laos'ta 10 korona virüs vakası görüldü
Mozambique'de 10 korona virüs vakası görüldü
Seyşeller'de 10 korona virüs vakası görüldü
Korona virüsten kaç kişi öldü?
( Yolcu Gemisi) MS Zaandam'da 9 korona virüs vakası görüldü, 2 kişi yaşamını yitirdi
Zimbabwe'de 9 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi yaşamını yitirdi
Nepal’de 9 korona virüs vakasından, 1 kişi tedavi edildi
Chad'da 9 korona virüs vakası görüldü
Saint Kitts and Nevis'te 9 korona virüs vakası görüldü
Eswatini'de 9 korona virüs vakası görüldü
Angola'da 8 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi tedavi edildi, 2 kişi yaşamını yitirdi,
Korona virüsten kaç kişi öldü?
Car'da 8 korona virüs vakası görüldü
Cabo Verde 7 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi yaşamını yitirdi
Vatikan'da 7 korona virüs vakası görüldü
Liberia'da 7 korona virüs vakası görüldü
St. Vincent Grenadines’te 7 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi tedavi edildi
Somali'de 7 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi tedavi edildi
Mauritania'da 6 korona virüs vakası görüldü, 2 kişi tedavi edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi,
Korona virüse Dünya’da kaç kişi yakalandı?
Montserrat'ta 6 korona virüs vakası görüldü
St. Barth'ta 6 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi tedavi edildi
Nicaragua'da 5 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi yaşamını yitirdi
Korona virüse Dünya’da kaç kişi yakalandı?
Bhutan’da 5 korona virüs vakası görüldü, 2 kişi tedavi edildi
Turks ve Caicos Adaları'nda 5 korona virüs vakası görüldü
Botswana'da 4 korona virüs vakası görüldü, 1 kişi yaşamını yitirdi
Gambia'da 4 korona virüs vakası görüldü, 2 kişi tedavi edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi
Korona virüsten kaç kişi öldü?
Belize'de 4 korona virüs vakası görüldü
Anguilla'da 3 korona virüs vakası görüldü
U.S. Virgin Islands’ta 3 korona virüs vakası görüldü
Korona virüsten kaç kişi öldü?
Burundi'de 3 korona virüs vakası görüldü
Malawi'de 3 korona virüs vakası görüldü
Caribbean Netherlands'de 2 korona virüs vakası görüldü
Sierra Leone'de 2 korona virüs vakası görüldü
Falkland Islands 1 korona virüs vakası görüldü
Papua Yenigine'de 1 korona virüs vakası görüldü
Timor-Leste'de 1 korona virüs vakası görüldü
Toplam Dünya'da korona virüse yakalanan 1203877 vakadan,
247301 kişi tedavi edildi,
64787 kişi yaşamını yitirdi.
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