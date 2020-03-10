Koronavirüsten kaç kişi öldü? Koronavirüste son durum...

Çin’den yayılmaya başlayan yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) tüm dünya ya yayılmaya hızla devam ediyor. 20 Aralık 2020 Koronavirüste son durum...

Çin’den yayılmaya başlayan yeni tip korona virüs (KOVİD-19) tüm dünya ya yayılmaya hızla devam ediyor. Peki, Dünya’da kaç kişiye korona virüs tespit edildi? Korona virüsten dünyada kaç kişi öldü? Korona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu? Korona virüsün tedavisi bulundu mu? Kaç kişi tedavi edildi? Türkiye’de korona virüs vakası kaç? Çin’de korona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu? Tüm soruların cevabı haberimizde…

20.12.2020 / İşte koronavirüste son durum...

ABD’de kaç kişide koronavirüs görüldü?

ABD’de 18.078.009 koronavirüs vakasından, 10.545.445 kişi tedavi edildi, 323.404 kişi yaşamını yitirdi

Hindistan’da koronavirüs tespit edildi mi?

Hindistan’da 10.031.659 koronavirüs vakasından, 9.580.402 kişi tedavi edildi, 145.513 kişi yaşamını yitirdi

Brezilya’da koronavirüs tespit edildi mi?

Brezilya’da 7.213.155 koronavirüs vakası görüldü, 6.222.764 kişi tedavi edildi, 186.356 kişi yaşamını yitirdi

Rusya’da koronavirüs tespit edildi mi?

Rusya’da 2.819.429 koronavirüs vakasından, 2.254.742 kişi tedavi edildi, 50.347 kişi yaşamını yitirdi

Fransa’da koronavirüsten ölenlerin sayısı kaç oldu?

Fransa’da 2.460.555 koronavirüs vakasından, 183.571 kişi tedavi edildi, 60.418 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye’de kaç kişide koronavirüs görüldü?

Türkiye'de 2.004.285 koronavirüs vakası görüldü, 1.779.068 kişi tedavi edildi, 17.851 kişi yaşamını yitirdi

İngiltere’de 2.004.219 koronavirüs vakasından, - kişi tedavi edildi, 67.075 kişi yaşamını yitirdi

İtalya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı kaç oldu?

İtalya’da 1.938.083 koronavirüs vakasından, 1.249.470 kişi tedavi edildi, 68.447 kişi yaşamını yitirdi

İspanya’da 1.817.448 koronavirüs vakasından, - kişi tedavi edildi, 48.926 kişi yaşamını yitirdi

Arjantin’de 1.537.169 koronavirüs vakası görüldü, 1.362.543 kişi tedavi edildi, 41.763 kişi yaşamını yitirdi

Kolombiya’da 1.496.062 koronavirüs vakası görüldü, 1.362.543 kişi tedavi edildi, 40.268 kişi yaşamını yitirdi

Almanya’da kaç kişide koronavirüs görüldü?

Almanya’da 1.493.961 koronavirüs vakasından, 1.085.500 kişi tedavi edildi, 26.414 kişi yaşamını yitirdi

Meksika’da 1.313.675 koronavirüs vakasından, 971.115 kişi tedavi edildi, 117.876 kişi yaşamını yitirdi

Polonya’da 1.194.110 koronavirüs vakası görüldü, 927.723 kişi tedavi edildi, 25.254 kişi yaşamını yitirdi

İran’da koronavirüsten ölenlerin sayısı kaç oldu?

İran’da 1.152.072 koronavirüs vakasından, 875.943 kişi tedavi edildi, 53.448 kişi yaşamını yitirdi

Peru’da 995.899 koronavirüs vakası görüldü, 930.410 kişi tedavi edildi, 37.034 kişi yaşamını yitirdi

Ukrayna’da koronavirüs tespit edildi mi?

Ukrayna’da 964.448 koronavirüs vakası görüldü, 581.162 kişi tedavi edildi, 16.585 kişi yaşamını yitirdi

Güney Afrika’da 912.477 koronavirüs vakası görüldü, 787.782 kişi tedavi edildi, 24.539 kişi yaşamını yitirdi

Hollanda’da koronavirüsten ölenlerin sayısı kaç oldu?

Hollanda’da 676.673 koronavirüs vakasından, - kişi tedavi edildi, 10.459 kişi yaşamını yitirdi

Endonezya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı kaç oldu?

Endonezya’da 657.948 koronavirüs vakası görüldü, 536.260 kişi tedavi edildi, 19.659 kişi yaşamını yitirdi

Çekya’da 624.140 koronavirüs vakası görüldü, 533.307 kişi tedavi edildi, 10.331 kişi yaşamını yitirdi

Belçika’da 623.760 koronavirüs vakasından, 42.911 kişi tedavi edildi, 18.545 kişi yaşamını yitirdi

Romanya’da 587.944 koronavirüs vakasından, 493.379 kişi tedavi edildi, 14.296 kişi yaşamını yitirdi

Şili’de 583.354 koronavirüs vakası görüldü, 554.333 kişi tedavi edildi, 16.101 kişi yaşamını yitirdi

Irak’da koronavirüsten ölenlerin sayısı kaç oldu?

Irak’ta 583.118 koronavirüs vakasından, 519.005 kişi tedavi edildi, 12.680 kişi yaşamını yitirdi

Kanada’da 501.594 koronavirüs vakasından, 411.396 kişi tedavi edildi, 14.154 kişi yaşamını yitirdi

Bangladeş'de 499.560 koronavirüs vakası görüldü, 435.601 kişi tedavi edildi, 7.242 kişi yaşamını yitirdi

Filipinler’de 458.044 koronavirüs vakasından, 421.086 kişi tedavi edildi, 8.911 kişi yaşamını yitirdi

Pakistan’da 457.288 koronavirüs vakasından, 407.405 kişi tedavi edildi, 9.330 kişi yaşamını yitirdi

Fas’ta 415.226 koronavirüs vakası görüldü, 375.623 kişi tedavi edildi, 6.909 kişi yaşamını yitirdi

İsviçre’de 403.989 koronavirüs vakasından, 311.500 kişi tedavi edildi, 6.602 kişi yaşamını yitirdi

İsrail’de 373.368 koronavirüs vakasından, 346.217 kişi tedavi edildi, 3.074 kişi yaşamını yitirdi

Portekiz’de 370.787 koronavirüs vakası görüldü, 294.814 kişi tedavi edildi, 6.063 kişi yaşamını yitirdi

İsveç'te 367.120 koronavirüs vakasından - kişi tedavi edildi, 7.993 kişi yaşamını yitirdi

Suudi Arabistan'da koronavirüs tespit edildi mi?

Suudi Arabistan‘da 360.848 koronavirüs vakasından, 351.722 kişi tedavi edildi, 6.112 kişi yaşamını yitirdi

Avusturya’da 337.209 koronavirüs vakasından, 300.611 kişi tedavi edildi, 5.209 kişi yaşamını yitirdi

Macaristan’da 300.022 koronavirüs vakası görüldü, 93.323 kişi tedavi edildi, 7.914 kişi yaşamını yitirdi

Sırbistan’da 296.528 koronavirüs vakası görüldü, 31.536 kişi tedavi edildi, 2.632 kişi yaşamını yitirdi

Ürdün’de 272.797 koronavirüs vakası görüldü, 239.126 kişi tedavi edildi, 3.545 kişi yaşamını yitirdi

Nepal’de 253.184 koronavirüs vakasından, 242.567 kişi tedavi edildi, 1.777 kişi yaşamını yitirdi

Panama'da 209.584 koronavirüs vakasından, 171.745 kişi tedavi edildi, 3.527 kişi yaşamını yitirdi

Gürcistan’da koronavirüs tespit edildi mi?

Gürcistan’da 208.638 koronavirüs vakası görüldü, 180.441 kişi tedavi edildi, 2.094 kişi yaşamını yitirdi

Ekvator’da 205.920 koronavirüs vakası görüldü, 177.951 kişi tedavi edildi, 13.948 kişi yaşamını yitirdi

Azerbaycan’da kaç kişide koronavirüs görüldü?

Azerbaycan’da 199.127 koronavirüs vakası görüldü, 135.462 kişi tedavi edildi, 2.175 kişi yaşamını yitirdi

Japonya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı kaç oldu?

Japonya’da 193.031 koronavirüs vakasından, 163.308 kişi tedavi edildi, 2.828 kişi yaşamını yitirdi

Hırvatistan’da 192.987 koronavirüs vakası görüldü, 169.768 kişi tedavi edildi, 3.101 kişi yaşamını yitirdi

Birleşik Arap Emirlikleri’nde 192.404 koronavirüs vakasından, 168.129 kişi tedavi edildi, 634 kişi yaşamını yitirdi

Bulgaristan'da 191.029 koronavirüs vakası görüldü, 98.026 kişi tedavi edildi, 6.551 kişi yaşamını yitirdi

Belarus 171.579 koronavirüs vakasından, 149.353 kişi tedavi edildi, 1.316 kişi yaşamını yitirdi

Dominik Cumhuriyeti’nde 159.064 koronavirüs vakası görüldü, 123.284 kişi tedavi edildi, 2.382 kişi yaşamını yitirdi

Kosta Rika’da 157.472 koronavirüs vakası görüldü, 125.488 kişi tedavi edildi, 1.996 kişi yaşamını yitirdi

Lübnan’da 156.570 koronavirüs vakasından, 110.535 kişi tedavi edildi, 1.270 kişi yaşamını yitirdi

Ermenistan’da koronavirüs tespit edildi mi?

Ermenistan’da 153.825 koronavirüs vakası görüldü, 132.532 kişi tedavi edildi, 2.630 kişi yaşamını yitirdi

Bolivya'da 149.770 koronavirüs vakası görüldü, 127.815 kişi tedavi edildi, 9.035 kişi yaşamını yitirdi

Slovakya’da 149.275 koronavirüs vakası görüldü, 106.361 kişi tedavi edildi, 1.510 kişi yaşamını yitirdi

Kuveyt’te 147.775 koronavirüs vakasından, 143.641 kişi tedavi edildi, 918 kişi yaşamını yitirdi

Kazakistan’da 146.584 koronavirüs vakası görüldü, 130.776 kişi yaşamını yitirdi, 2.147 kişi tedavi edildi

Katar’da 141.858 koronavirüs vakası görüldü, 139.521 kişi tedavi edildi, 243 kişi yaşamını yitirdi

Moldova'da 134.578 koronavirüs vakası görüldü, 117.002 kişi tedavi edildi, 2.727 kişi yaşamını yitirdi

Guatemala'da 132.595 koronavirüs vakası görüldü, 120.715 kişi tedavi edildi, 4.624 kişi yaşamını yitirdi

Danimarka’da 131.606 koronavirüs vakası görüldü, 89.570 kişi tedavi edildi, 1.019 kişi yaşamını yitirdi

Yunanistan’da koronavirüsten ölenlerin sayısı kaç oldu?

Yunanistan’da 130.485 koronavirüs vakası görüldü, 9.989 kişi tedavi edildi, 4.102 kişi yaşamını yitirdi

Umman’da 127.019 koronavirüs vakasından, 119.009 kişi tedavi edildi, 1.483 kişi yaşamını yitirdi

Mısır’da koronavirüs tespit edildi mi?

Mısır’da 124.891 koronavirüs vakasından, 106.481 kişi tedavi edildi, 7.069 kişi yaşamını yitirdi

Filistin’de 121.216 koronavirüs vakası görüldü, 96.461 kişi tedavi edildi, 1.117 kişi yaşamını yitirdi

Etiyopya'da 119.494 koronavirüs vakası görüldü, 102.153 kişi tedavi edildi, 1.846 kişi yaşamını yitirdi

Tunus’ta 119.151 koronavirüs vakası görüldü, 87.884 kişi tedavi edildi, 4.126 kişi yaşamını yitirdi

Honduras’ta 116.212 koronavirüs vakası görüldü, 54.002 kişi tedavi edildi, 3.023 kişi yaşamını yitirdi

Myanmar'da 115.187 koronavirüs vakası görüldü, 94.118 kişi tedavi edildi, 2.424 kişi yaşamını yitirdi

Litvanya’da 112.359 koronavirüs vakası görüldü, 50.721 kişi tedavi edildi, 1.019 kişi yaşamını yitirdi

Venezuela'da 109.781 koronavirüs vakası görüldü, 104.208 kişi tedavi edildi, 984 kişi yaşamını yitirdi

Bosna Hersek’de koronavirüs tespit edildi mi?

Bosna Hersek’te 105.524 koronavirüs vakası görüldü, 70.620 kişi tedavi edildi, 3.625 kişi yaşamını yitirdi

Slovenya’da 105.524 koronavirüs vakası görüldü, 82.541 kişi tedavi edildi, 2.314 kişi yaşamını yitirdi

Paraguay'da 99.157 koronavirüs vakası görüldü, 70.943 kişi tedavi edildi, 2.072 kişi yaşamını yitirdi

Cezayir’de 94.781 koronavirüs vakası görüldü, 62.869 kişi tedavi edildi, 2.659 kişi yaşamını yitirdi

Kenya'da 94.151 koronavirüs vakası görüldü, 75.559 kişi tedavi edildi, 1.633 kişi yaşamını yitirdi

Libya'da 93.772 koronavirüs vakası görüldü, 63.886 kişi tedavi edildi 1.346 kişi yaşamını yitirdi

Malezya’da 91.969 koronavirüs vakasından, 76.242 kişi tedavi edildi, 433 kişi yaşamını yitirdi

Bahreyn’de 90.062 koronavirüs vakasından, 88.178 kişi tedavi edildi, 349 kişi tedavi edildi

Çin’de koronavirüsten ölenlerin sayısı kaç oldu?

Çin’de 86.829 koronavirüs vakasından 81.886 kişi tedavi edildi, 4.634 kişi yaşamını yitirdi

Kırgızistan'da 78.911 koronavirüs vakası görüldü, 72.459 kişi tedavi edildi, 1.328 kişi yaşamını yitirdi

İrlanda’da 78.776 koronavirüs vakası görüldü, 23.364 kişi tedavi edildi, 2.154 kişi yaşamını yitirdi

Kuzey Makedonya’da 77.949 koronavirüs vakası görüldü, 53.345 kişi tedavi edildi, 2.274 kişi yaşamını yitirdi

Nijerya’da 77.933 koronavirüs vakası görüldü, 67.784 kişi tedavi edildi, 1.218 kişi yaşamını yitirdi

Özbekistan’da 75.933 koronavirüs vakası görüldü, 73.242 kişi tedavi edildi, 612 kişi yaşamını yitirdi

Singapur’da 58.403 koronavirüs vakasından, 58.274 kişi tedavi edildi, 29 kişi yaşamını yitirdi

Gana'da 53.653 koronavirüs vakası görüldü, 52.331 kişi tedavi edildi, 331 kişi yaşamını yitirdi

Arnavutluk 52.542 koronavirüs vakasından, 27.831 kişi tedavi edildi, 1.074 kişi yaşamını yitirdi

Afganistan’da koronavirüs tespit edildi mi?

Afganistan’da 50.677 koronavirüs vakası görüldü, 39.158 kişi tedavi edildi, 2.110 kişi yaşamını yitirdi

Güney Kore’de 49.665 koronavirüs vakasından, 34.722 kişi tedavi edildi, 674 kişi yaşamını yitirdi

Lüksemburg’da 41.272 koronavirüs vakası görüldü, 31.678 kişi tedavi edildi. 396 kişi yaşamını yitirdi

Karadağ'da 40.948 koronavirüs vakası görüldü, 29.614 kişi tedavi edildi, 578 kişi yaşamını yitirdi

Norveç'de 40.803 koronavirüs vakasından, 34.463 kişi tedavi edildi, 387 kişi yaşamını yitirdi

El Salvador'da 41.394 koronavirüs vakası görüldü, 37.667 kişi tedavi edildi, 1.200 kişi yaşamını yitirdi

Sri Lanka’da 32.135 koronavirüs vakasından, 23.304 kişi tedavi edildi, 149 kişi yaşamını yitirdi

Finlandiya’da 30.810 koronavirüs vakasından, 20.000 kişi tedavi edildi, 453 kişi yaşamını yitirdi

Avustralya’da kaç kişide koronavirüs görüldü?

Avustralya’da 28.030 koronavirüs vakasından, 25.675 kişi tedavi edildi, 908 kişi yaşamını yitirdi

Uganda'da 27.071 koronavirüs vakası görüldü, 8.989 kişi tedavi edildi, 201 kişi yaşamını yitirdi

Letonya’da 25.675 koronavirüs vakasından, 1.866 kişi tedavi edildi, 349 kişi yaşamını yitirdi

Kamerun’da 25.143 koronavirüs vakası görüldü, 23.851 kişi tedavi edildi, 443 kişi yaşamını yitirdi

Fildişi Sahilleri'nde 21.639 koronavirüs vakası görüldü, 21.261 kişi tedavi edildi, 133 kişi yaşamını yitirdi

Sudan'da 21.147 koronavirüs vakası görüldü, 12.227 kişi tedavi edildi, 1.344 kişi yaşamını yitirdi

Zambia'da 18.217 koronavirüs vakası görüldü, 17.339 kişi tedavi edildi, 366 kişi yaşamını yitirdi

Estonya’da 18.055 koronavirüs vakası görüldü, 11.037 kişi tedavi edildi, 149 kişi yaşamını yitirdi

Madagaskar'da 17.587 koronavirüs vakası görüldü, 16.992 kişi tedavi edildi, 259 kişi yaşamını yitirdi

Senegal’de 17.061 koronavirüs vakasından 16.059 kişi tedavi edildi, 349 kişi yaşamını yitirdi

Koronavirüse Dünya’da kaç kişi yakalandı?

Mozambique'de 16.812 koronavirüs vakası görüldü, 14.795 kişi tedavi edildi, 140 kişi yaşamını yitirdi

Namibya'da 16.269 koronavirüs vakası görüldü, 14.582 kişi tedavi edildi, 160 kişi yaşamını yitirdi

Angola'da 16.161 koronavirüs vakası görüldü, 8.841 kişi tedavi edildi, 366 kişi yaşamını yitirdi

Fransız Polinezyası'nda 15.618 koronavirüs vakası görüldü, 4.842 kişi tedavi edildi, 91 kişi yaşamını yitirdi

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde 14.476 koronavirüs vakası görüldü, 2.057 kişi tedavi edildi, 75 kişi yaşamını yitirdi

Demokratik Kongo Cumhuriyeti 14.342 koronavirüs vakası görüldü, 12.465 kişi tedavi edildi, 352 kişi yaşamını yitirdi

Gine'de 13.420 koronavirüs vakası görüldü, 12.657 kişi tedavi edildi, 79 kişi yaşamını yitirdi

Maldivler'de 13.348 koronavirüs vakası görüldü, 12.659 kişi tedavi edildi, 48 kişi yaşamını yitirdi

Koronavirüsten kaç kişi öldü?

Tacikistan'da 12.624 koronavirüs vakası görüldü, 12.050 kişi tedavi edildi, 89 kişi yaşamını yitirdi

Botswana'da 12.501 koronavirüs vakası görüldü, 9.940 kişi tedavi edildi, 37 kişi yaşamını yitirdi

Fransız Guyanası'nda 11.800 koronavirüs vakası görüldü, 9.995 kişi tedavi edildi, 71 kişi yaşamını yitirdi

Jameika'da 11.608 koronavirüs vakası görüldü, 7.799 kişi tedavi edildi, 271 kişi yaşamını yitirdi

Cabo Verde 11.302 koronavirüs vakası görüldü, 10.922 kişi tedavi edildi, 110 kişi yaşamını yitirdi

Zimbabwe'de 11.219 koronavirüs vakası görüldü, 9.359 kişi tedavi edildi, 307 kişi yaşamını yitirdi

Malta’da 11.101 koronavirüs vakası görüldü, 9.079 kişi tedavi edildi, 166 kişi yaşamını yitirdi

Mauritania'da 10.780 koronavirüs vakası görüldü, 8.022 kişi tedavi edildi, 222 kişi yaşamını yitirdi

Haiti 9.491 koronavirüs vakası görüldü, 8.241 kişi tedavi edildi, 233 kişi yaşamını yitirdi

Koronavirüsten kaç kişi öldü?

Küba'da 9.354 koronavirüs vakası görüldü 8.371 kişi tedavi edildi, 137 kişi yaşamını yitirdi

Gabon'da 9.330 koronavirüs vakası görüldü, 9.182 kişi tedavi edildi, 63 kişi yaşamını yitirdi

Uruguay’da koronavirüs tespit edildi mi?

Uruguay'da 9.180 koronavirüs vakası görüldü, 6.155 kişi tedavi edildi, 91 kişi yaşamını yitirdi

Belize'de 9.173 koronavirüs vakası görüldü, 4.279 kişi tedavi edildi, 192 kişi yaşamını yitirdi

Suriye'de 9.041 koronavirüs vakası görüldü, 4.319 kişi tedavi edildi, 506 kişi yaşamını yitirdi

Guadeloupe'de 8.472 koronavirüs vakası görüldü, 2.242 kişi tedavi edildi, 151 kişi yaşamını yitirdi

Reunion'da 8.431 koronavirüs vakası görüldü, 8.037 kişi tedavi edildi, 41 kişi yaşamını yitirdi

Bahamalar'da 7.648 koronavirüs vakası görüldü, 6.043 kişi tedavi edildi, 163 kişi yaşamını yitirdi

Hong Kong’da 7.542 koronavirüs vakasından, 6.202 kişi tedavi edildi, 116 kişi yaşamını yitirdi

Andorra’da 7.288 koronavirüs vakası görüldü, 6.629 kişi tedavi edildi, 78 kişi yaşamını yitirdi

Trinidad and Tobago'da 6.864 koronavirüs vakası görüldü, 6.126 kişi tedavi edildi, 122 kişi yaşamını yitirdi

Eswatini'de 6.714 koronavirüs vakası görüldü, 6.331 kişi tedavi edildi, 127 kişi yaşamını yitirdi

Koronavirüs kaç kişiye bulaştı?

Ruanda'da 6.528 koronavirüs vakası görüldü, 5.892 kişi tedavi edildi, 56 kişi yaşamını yitirdi

Malawi'de 6.063 koronavirüs vakası görüldü, 5.491 kişi tedavi edildi, 186 kişi yaşamını yitirdi

Kongo'da 6.049 koronavirüs vakası görüldü, 4.988 kişi tedavi edildi, 99 kişi yaşamını yitirdi

Nicaragua'da 5.887 koronavirüs vakası görüldü, 4.225 kişi tedavi edildi, 162 kişi yaşamını yitirdi

Guyana'da 5.879 koronavirüs vakası görüldü, 5.044 kişi tedavi edildi, 154 kişi yaşamını yitirdi

Djibouti'de 5.725 koronavirüs vakası görüldü, 5.612 kişi tedavi edildi, 61 kişi yaşamını yitirdi

Mali'de 5.721 koronavirüs vakası görüldü, 3.566 kişi tedavi edildi 189 kişi yaşamını yitirdi

Koronavirüsten kaç kişi öldü?

Martinik'de 5.575 koronavirüs vakası görüldü, 98 kişi tedavi edildi, 42 kişi yaşamını yitirdi

İzlanda’da 5.552 koronavirüs vakasından, 5.346 kişi tedavi edildi, 28 kişi yaşamını yitirdi

Mayotte'de 5.551 koronavirüs vakası görüldü, 2.964 kişi tedavi edildi, 52 kişi yaşamını yitirdi

Surinam’da 5.340 koronavirüs vakası görüldü, 5.221 kişi tedavi edildi, 117 kişi yaşamını yitirdi

Ekvator Ginesi 5.185 koronavirüs vakası görüldü, 5.058 kişi tedavi edildi, 85 kişi yaşamını yitirdi

Aruba'da 5.044 koronavirüs vakası görüldü, 4.890 kişi tedavi edildi, 46 kişi yaşamını yitirdi

Car'da 4.936 koronavirüs vakası görüldü, 1.924 kişi tedavi edildi, 63 kişi yaşamını yitirdi

Somali'de 4.579 koronavirüs vakası görüldü, 3.529 kişi tedavi edildi, 121 kişi yaşamını yitirdi

Tayland‘da 4.209 koronavirüs vakasından, 3.923 kişi tedavi edildi, 60 kişi yaşamını yitirdi

Koronavirüsten kaç kişi öldü?

Burkina Faso'da 3.894 koronavirüs vakası görüldü, 2.858 kişi tedavi edildi, 71 kişi yaşamını yitirdi

Gambia'da 3.779 koronavirüs vakası görüldü, 3.645 kişi tedavi edildi, 123 kişi yaşamını yitirdi

Curacao'da 3.576 koronavirüs vakası görüldü, 1.708 kişi tedavi edildi, 10 kişi yaşamını yitirdi

Togo'da 3.221 koronavirüs vakası görüldü, 2.745 kişi tedavi edildi, 66 kişi yaşamını yitirdi

Güney Sudan'da 3.206 korona virüs vakası görüldü, 3.043 kişi tedavi edildi, 62 kişi yaşamını yitirdi

Benin'de 3.090 koronavirüs vakası görüldü, 2.972 kişi tedavi edildi, 44 kişi yaşamını yitirdi

Gine-Bissau'ta 2.444 koronavirüs vakası görüldü, 2.337 kişi tedavi edildi, 44 kişi yaşamını yitirdi

Koronavirüsten kaç kişi öldü?

Sierra Leone'de 2.440 koronavirüs vakası görüldü, 1.850 kişi tedavi edildi, 75 kişi yaşamını yitirdi

Lesotho'da 2.250 korona virüs vakası görüldü, 1.319 kişi tedavi edildi, 44 kişi yaşamını yitirdi

Nijer'de 2.199 koronavirüs vakası görüldü, 1.276 kişi tedavi edildi, 80 kişi yaşamını yitirdi

Yeni Zelanda’da 2.096 koronavirüs vakası görüldü, 2.015 kişi tedavi edildi, 25 kişi yaşamını yitirdi

Yemen'de 2.083 korona virüs vakası görüldü, 1.383 kişi tedavi edildi, 606 kişi yaşamını yitirdi

Koronavirüse Dünya’da kaç kişi yakalandı?

Channel adaları'nda 1.977 koronavirüs vakası görüldü, 1.088 kişi tedavi edildi, 48 kişi yaşamını yitirdi

San Marino’da 1.932 koronavirüs vakasından, 1.575 kişi tedavi edildi, 51 kişi yaşamını yitirdi

Chad'da 1.751 koronavirüs vakası görüldü, 1.603 kişi tedavi edildi, 102 kişi yaşamını yitirdi

Liberia'da 1.676 koronavirüs vakası görüldü, 1.358 kişi tedavi edildi, 83 kişi yaşamını yitirdi

Lihtenştayn’da 1.482 koronavirüs vakası görüldü, 1.296 kişi tedavi edildi, 20 kişi yaşamını yitirdi

Vietnam’da 1.395 koronavirüs vakasından, 1.238 kişi tedavi edildi, 35 kişi yaşamını yitirdi

Koronavirüse Dünya’da kaç kişi yakalandı?

Sint Maarten'de 1.232 koronavirüs vakası görüldü, 1.075 kişi tedavi edildi, 26 kişi yaşamını yitirdi

KKTC'de 1.176 koronavirüs vakası görüldü, 1.058 kişi tedavi edildi, 5 kişi yaşamını yitirdi

Cebeli Tarık’ta 1.072 koronavirüs vakası görüldü, 1.028 kişi tedavi edildi, 5 kişi yaşamını yitirdi

Sao Tome and Principe 1.009 koronavirüs vakası görüldü, 947 kişi tedavi edildi, 17 kişi yaşamını yitirdi

Moğolistan'da 907 koronavirüs vakası görüldü, 384 kişi tedavi edildi

Saint Martin'de 801 koronavirüs vakası görüldü, 675 kişi tedavi edildi, 12 kişi yaşamını yitirdi

Turks ve Caicos Adaları'nda 769 koronavirüs vakası görüldü, 741 kişi tedavi edildi, 6 kişi yaşamını yitirdi

Tayvan’da 736 koronavirüs vakasından, 606 kişi tedavi edildi, 7 kişi yaşamını yitirdi

Burundi'de 728 korona virüs vakası görüldü, 640 kişi tedavi edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi

Koronavirüsten kaç kişi öldü?

Papua Yenigine'de 720 korona virüs vakası görüldü, 601 kişi tedavi edildi, 8 kişi yaşamını yitirdi

Elmas Prenses (yolcu gemisi) 712 koronavirüs vakası görüldü, 699 kişi tedavi edildi, 13 kişi yaşamını yitirdi

Eritrea'da 711 koronavirüs vakası görüldü, 564 kişi tedavi edildi

Monako’da 668 koronavirüs vakası görüldü, 596 kişi tedavi edildi, 3 kişi yaşamını yitirdi

Comoros'da 628 korona virüs vakası görüldü, 606 kişi tedavi edildi, 7 kişi yaşamını yitirdi

Faeroe Adaları'nda 525 koronavirüs vakası görüldü, 506 kişi tedavi edildi

Koronavirüs kaç kişiye bulaştı?

Mauritius 515 koronavirüs vakası görüldü, 478 kişi tedavi edildi 10 kişi yaşamını yitirdi

Tanzanya'da 509 koronavirüs vakası görüldü, 183 kişi tedavi edildi, 21 kişi yaşamını yitirdi

Bhutan’da 437 koronavirüs vakası görüldü, 400 kişi tedavi edildi

Bermuda'da 391 koronavirüs vakası görüldü, 233 kişi tedavi edildi, 9 kişi yaşamını yitirdi

Man adası'nda 370 koronavirüs vakası görüldü, 344 kişi tedavi edildi, 25 kişi yaşamını yitirdi

Kamboçya’da 359 koronavirüs vakasından, 307 kişi tedavi edildi

Koronavirüse Dünya’da kaç kişi yakalandı?

Cayman Adaları'nda 298 koronavirüs vakası görüldü, 267 kişi tedavi edildi 2 kişi yaşamını yitirdi

Barbados 292 koronavirüs vakası görüldü, 269 kişi tedavi edildi, 7 kişi yaşamını yitirdi

Saint Lucia'da 274 koronavirüs vakası görüldü, 197 kişi tedavi edildi, 4 kişi yaşamını yitirdi

Seyşeller'de 187 koronavirüs vakası görüldü, 182 kişi tedavi edildi

Caribbean Netherlands'de 175 korona virüs vakası görüldü, 165 kişi tedavi edildi, 3 kişi yaşamını yitirdi

St. Barth'ta 162 koronavirüs vakası görüldü, 127 kişi tedavi edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi

Brunei 152 koronavirüs vakası görüldü, 147 kişi tedavi edildi, 3 kişi yaşamını yitirdi

Antigua and Barbuda 148 koronavirüs vakası görüldü, 138 kişi tedavi edildi, 4 kişi yaşamını yitirdi

Koronavirüsten kaç kişi öldü?

St. Vincent Grenadines’te 94 koronavirüs vakası görüldü, 81 kişi tedavi edildi

Dominika'da 87 koronavirüs vakası görüldü, 81 kişi tedavi edildi

U.S. Virgin Islands’ta 76 korona virüs vakası görüldü, 72 kişi tedavi edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi

Makao’da 46 koronavirüs vakasından, 46 kişi tedavi edildi

Fiji'de 44 koronavirüs vakası görüldü, 35 kişi tedavi edildi, 2 kişi yaşamını yitirdi

Grenada'da 43 koronavirüs vakası görüldü, 41 kişi tedavi edildi

Laos'ta 41 koronavirüs vakası görüldü, 33 kişi tedavi edildi

New Caledonia'da 36 koronavirüs vakası görüldü, 32 kişi tedavi edildi

Timor-Leste'de 31 korona virüs vakası görüldü, 30 kişi tedavi edildi

Vatikan'da 27 koronavirüs vakası görüldü, 23 kişi tedavi edildi

Koronavirüsten kaç kişi öldü?

Saint Kitts and Nevis'te 27 koronavirüs vakası görüldü, 23 kişi tedavi edildi

Grönland'de 19 koronavirüs vakası görüldü, 18 kişi tedavi edildi

Falkland Islands 17 koronavirüs vakası görüldü, 13 kişi tedavi edildi

Solomon Adası'nda 17 koronavirüs vakası görüldü, 5 kişi tedavi edildi

Saint Pierre Miquelon'da 14 korona virüs vakası görüldü, 12 kişi tedavi edildi

Montserrat'ta 13 koronavirüs vakası görüldü, 12 kişi tedavi edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi

Batı Sahra'da 10 koronavirüs vakası görüldü, 8 kişi tedavi edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi

Anguilla'da 10 koronavirüs vakası görüldü, 3 kişi tedavi edildi

(Yolcu Gemisi) MS Zaandam'da 9 koronavirüs vakası görüldü, 7 kişi tedavi edildi, 2 kişi yaşamını yitirdi

Marshall Adası'nda 4 koronavirüs vakası görüldü, 4 kişi tedavi edildi

Wallis and Futuna'da 3 koronavirüs vakası görüldü, 1 kişi tedavi edildi

Samoa'da 2 koronavirüs vakası görüldü, 2 kişi tedavi edildi

Vanuatu'da 1 koronavirüs vakası görüldü, 1 kişi tedavi edildi

Toplam Dünya'da korona virüse yakalanan 76.645.997 vakadan,

53.765.843 kişi tedavi edildi

1.692.244 kişi yaşamını yitirdi

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