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Koronavirüsten korunmak için 'ekmeği 90 derecelik fırında 10 dakika tutun' önerisi

Prof. Dr. Mustafa Erbaş, yeni tip koronavirüs dönemimde açık şekilde veya poşetlenmiş olarak alınan ekmeklerin, sıcaklığı 90 derece kadar olan fırında 10 dakika kadar tutulması önerisinde bulundu.
Koronavirüsten korunmak için 'ekmeği 90 derecelik fırında 10 dakika tutun' önerisi

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Erbaş, yaptığı yazılı açıklamada, salgın tehlikesinin uzun süre devam etme ihtimali göz önünde bulundurularak günlük hayatta alışveriş ve beslenme konuları başta olmak üzere birçok şeyin alışkanlığa dönüştürülmesi gerektiğini belirtti. 

Alışveriş öncesi liste oluşturulmasının, ihtiyaçların meyveler, sebzeler ve süt ürünleri gibi gruplandırılarak mantıksal bir sırayla yazılmasının markette geçirilen süreyi kısaltacağını vurgulayan Erbaş, alışverişte nakit yerine temassız ödeme yapan kredi kartı kullanılmasının, alışverişe giderken maske, eldiven, dezenfektanlı veya kolonyalı mendiller bulundurulmasının korunma seviyesini yükselteceğini bildirdi.

"Minerallerce zengin meyve ve sebzeler tercih edilmeli"
Alışverişte ağırlık verilmesi gereken gıdalara da değinen Erbaş, şunları kaydetti:

"Alışverişte sağlıklı beslenmeye ve bağışıklık sistemine yardımcı olan yumurta, et, süt gibi proteinli gıdalar, kırmızı, mor, yeşil, sarı ve beyaz gibi doğal renkleri birbirinden farklı vitamin ve minerallerce zengin meyve, sebzeler tercih edilmeli. Bunlara ilave olarak yoğurt, kefir, boza ve turşu gibi probiyotik özellikli gıdalara, kekik ve zerdeçal gibi antioksidan özellikli baharatlara, ay çekirdeği ve kabak çekirdeği gibi çinko mineralince zengin tuzsuz kabuklu yemişlere de bağışıklık sistemini desteklemeleri nedeniyle öncelik verilmeli. Açık şekilde veya poşetlenmiş olarak alınan ekmeklerin, sıcaklığı 90 derece kadar olan fırında 10 dakika kadar tutulması gerekir."

Marketten gelindiğinde et ve süt gibi bozulabilir ürünler ayrıldıktan sonra market poşetlerinin balkon gibi havadar bir yere çıkartılarak birkaç saat bekletilmesi önerisinde de bulunan Erbaş, poşetlerin başka amaçlarla kullanılmadan iç içe geçirilerek geri dönüşüme atılması gerektiğini belirtti.

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