​Koronavirüsten kurtulanların kanı yeni hastalar için umut oldu

ABD’deki bazı hastaneler, yeni tip koronavirüs (corana virüs) teşhisi konmuş hastaları, bu hastalığa yakalanıp iyileşenlerden alınan kanları kullanılarak tedavi etmeye hazırlanıyor.

AP’ye göre koronavirüsün ilk patlak verdiği Çin'deki doktorlar, bağışlanan kan plazmalarını hastalara naklederek ilk tedavilere başladı. Doktorlar, bazı ilk sonuçların cesaret verici olduğunu da belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü’nden (WHO) bir uzman, iyileşme döneminde kan plazması kullanımının çok doğru bir yaklaşım olduğunu söyleyerek, test sonuçlarının etkinliğini sağlamak için yeterli zaman verilmesi gerektiğini ifade etti.

ABD’deki bir grup hastane, hastalığın tedavisinde plazma nakli konusunda geniş çaplı araştırma yürütebilmek ve enfeksiyon riski olan kişilere aşı benzeri geçici koruma olarak kullanmak için Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) onay bekliyor.

Johns Hopkins Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü doktorlarından Arturo Casadevall, plazma nakli yöntemine ilişkin, “Bu yöntemin ne kadar etkili olduğunu yapmadan bilemeyiz, ancak geçmişten gelen veriler cesaret verici” yorumunda bulundu.

St. Louis Üniversitesi doktorlarından Jeffrey Henderson ise konuya ilişkin şöyle konuştu:

“Taş Devri'ne dönüş gibi görülebilir ancak koronavirüs tespit edilenleri tedavi etmek için hastalığı atlatanların kanını kullanmak için yeterli bilimsel dayanak mevcut. Bir kişiye virüs bulaştığında, bağışıklık sistemi bu enfeksiyonla savaşmak için antikor adı verilen proteinler üretmeye başlar. Bu antikorlar, hasta iyileştikten sonra kanın sıvı kısmını oluşturan plazmada aylar, hatta yıllarca kalmaya devam eder. Bu nedenle bunlar, hastalıkla mücadele edenlerin tedavisinde kullanılabilir.”

Doktorlar, bu kanı enfeksiyon riski taşıyan insanlar için bir aşı olarak kullanmanın, onu bir tedavi olarak kullanmak kadar etkili olmayabileceğini ancak bu konuyu da test edeceklerini belirtiyor.

Koronavirüse karşı henüz herhangi bir ilaç veya aşı bulunmadı. Yeni ilaçları geliştirme ve test etme sürecinin aylar, hatta muhtemelen yıllar alması bekleniyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde şimdiye kadar 413 bin vaka tespit edildi, 19 bin insan hayatını kaybetti, 110 bin kişi de enfekte olmasının ardından sağlığına kavuştu.