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‘Koronavirüs’ten nasıl korunulur? İşte hayat kurtaran önlemler

‘Koronavirüs’ten nasıl korunulur? İşte hayat kurtaran önlemler
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilimdalı öğretim üyesi Prof. Dr. Oğuz Karabay, 'koronavirüs'ten korunmak için ellerin daha sık yıkanması ve alkollü dezenfektanlar kullanılması gerektiğini belirterek, "Ellerimizi 20 saniye bo

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilimdalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Karabay, Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde büyük korkuya neden olan 'koronavirüs' ile ilgili açıklama yaptı. Prof. Dr. Karabay, "'Koronavirüs'ler yıllardan beri bildiğimiz, yıllar öncesinden 'soğuk algınlığı' etkeni olarak bildiğimiz; burnumuza, boğazımıza ve gözlerimizdeki mukozaya yapışan virüslerdir. Bu virüslerin 2002- 2003 yılında SARS isimli Güney Koreli menşeili bir virüs olarak yoğun bakım gerektiren bir hastalık olduğunu gördük" dedi. 

'Koronavirüs'lerin asıl kaynağının hayvanlar olduğunu belirten Prof. Dr. Karabay, "'Koronavirüs'lerin asıl kaynağı hayvanlardır. Temel olarak insanlara ilk orjini bazı hayvanlardan geçmektedir. Örneğin MERS'te develer, yarasalar gibi çeşitli hayvanlar insanlara bu etkenleri bulaştırabilmektedir. 2019 'koronavirüs', bugüne kadar olan 'koronavirüs'lerden biraz daha farklı ve mutasyon geçirmiş hali. 2019'un Aralık ayında da Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu virüsün varlığı kabul edildi. Kaynağının da hayvanlar olduğu, bir orjinin hayvanlardan geçtiği düşünülüyor. Bu virüs, insanlarda solunum yollarında enfeksiyonlar yapabiliyor ama sanki her bulaşanı yoğun bakımlık yapacakmış her bulaşanı öldürecekmiş gibi bir kaygıda var. Bazı insanlarda öldürücü olabiliyor ama elde edilen verilere göre bu virüsü kapan 100 kişiden 98’inde ölümcül seyir etmiyor" diye konuştu. 

'VİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN EN ETKİLİ YOL: KOLONYA'

Kolonyanın ulaşılabilen en kolay alkollü dezenfektan olduğunu söyleyen Prof. Dr. Karabay, şöyle konuştu: 

"Tabi ki enfeksiyonu önlemek için her türlü tedbiri alacağız. Her türlü önlemi yerine getireceğiz. Ellerimizi daha fazla yıkayacağız. Şu an Türkiye'de bildirilmiş hiçbir olgu yok ama eğer hastalıklı biri bildirilirse maske takacak ve ellerimizi bol bol yıkayacağız. Bizim Türk toplumunda çok güzel bir alışkanlık var; kolonya. En basit ulaşılan alkol, evlerimizde ve iş yerlerimizde kolonyayı daha fazla kullanalım ve hep yanımızda olsun, ancak korku ve panik havasına asla girmemeliyiz. Ülkemizde yeni 'koronavirüs' kaynaklı hiçbir olgu şu ana kadar bildirilmedi ama solunum partikülleriyle bulaşabiliyor ve bize bulaşmasının en kolay yollarından biri kirli eller. Ellerimizi 20 saniye boyunca su veya sabunla yıkamalı ya da alkol bazlı dezenfektanlarla temizlemeliyiz. Eğer bunları yapamıyorsak kolonya bile bu virüslerin bulaşımını engellemede oldukça etkili. Çünkü bunlar zarflı virüsler ve alkol gibi el dezenfektanlarıyla derhal yok olabiliyorlar."

'BAKANLIĞIN ALDIĞI ÖNLEMLER GEREKLİ VE YETERLİDİR'

Sağlık Bakanlığı'nın aldığı önlemleri yerinde bulduğunu söyleyen ve son 14 gün içinde Çin veya bölgeden seyahat eden Sakarya Üniversitesi öğrencilerini kontrol ettiklerini belirten Prof. Dr. Karabay, şunları söyledi: 

"Sağlık Bakanlığımız bununla ilgili gerekli tanısal işlemleri kendi laboratuvarlarında yapabilecek kapasite oluşturulmuş durumda. Başından beri Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler gerekli ve yeterlidir. Tüm dünyada şu anda influenza A ve B tipleri tüm dünyada geziyor ve dolayısıyla hepimiz her an grip olabiliriz. Gripten korkuyor muyuz? Hayır. Grip bazı hastalarda ölümcül olabiliyor, aynı 'koronavirüs' gibi. Her ikisinden de korunmanın yolları aynı. Hijyen, hasta olduğu görülenlerden uzak durmak ve maske takmak yeterli. Ayrıca Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü öngörüsüyle son 14 gün içinde Çin seyahati yapan üniversite öğrencilerini kontrolden geçirdik ve hiçbir risk unsuruna ulaşamadık."

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