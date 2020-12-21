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Koronavirüsten ölen eski belediye başkanı Atılgan, son yolculuğuna uğurlandı

MANİSA'da 1977-1980 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Ersan Atılgan (78), koronavirüs (Covid-19) tedavisi gördüğü İzmir'deki özel bir hastanede yaşamını yitirdi. Ölümü, Manisa'da büyük üzüntüyle karşılanan Atılgan, son yolculuğuna uğurlandı.
Koronavirüsten ölen eski belediye başkanı Atılgan, son yolculuğuna uğurlandı

Manisa'da iş ve siyaset dünyasının önemli isimlerinden olan, Manisa eski belediye başkanlarından Ersan Atılgan, yakalandığı koronavirüs nedeniyle İzmir'deki özel bir hastanede tedaviye alındı. Uzun süredir tedavi gören 3 çocuk babası Atılgan, doktorların müdahalesine rağmen 19 Aralık'ta yaşamını kaybetti. Atılgan'ın ölümü yakınları ve sevenlerini yasa boğdu. Atılgan için Şehzadeler ilçesi Yusuf Sedat Altıntaş Camii'nde tören düzenlendi. Bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Ege Kuru Meyve ve Mahmulleri İhracatçılar Birliği Başkanı Birol Celep'in yanı sıra iş ve siyaset dünyasının önemli isimleri katıldı. Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök tarafından kılınan cenaze namazının ardından Atılgan, Kırtık Mezarlığı’na defnedildi.

Ersan Atılgan, 1977-1980 yılları arasında dönemin Adalet Partisi'nden Manisa Belediye Başkanlığı yapmıştı.

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