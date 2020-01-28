Koronavirüsten ölenlerin sayısı 100'e yükseldi

Çinli yetkililer, koronavirüsünden dolayı 100 kişinin hayatını kaybettiğini, bölgede 2 bin 714 ise doğrulanmış vaka olduğunu duyurdu.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızlı bir şekilde insanlara bulaşarak tüm dünyaya yayılmaya başlayan koronavirüsten dolayı yaşamını yitirenlerin sayısı giderek artıyor.

100 KİŞİ ÖLDÜ

Hubey eyaleti yetkilileri son yaptığı açıklamada bölgede virüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısının 100'e ulaştığını ve kayıtlı vaka sayısının 2 bin 714'e yükseldiğini belirtti.

Açıklamada ölümlerin 85'nin Vuhan kentinde yaşandığı kaydedilirken, tespit edilen bin 590 vakanın yine aynı kentte yer aldığı kaydedildi.

ABD'DE 5 KİŞİDE TESPİT EDİLDİ

Öte yandan ABD'de, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) tespit edilen kişilerin sayısı 5'e yükseldi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Kaliforniya ve Arizona eyaletlerinde 3 kişide daha koronavirüs vakasına rastlandığını açıkladı.

Vakanın görüldüğü 3 kişinin de daha önce Çin'in Vuhan kentini ziyaret ettiği belirtildi. ABD'de görülen yeni tip koronavirüs vakalarının sayısı, böylelikle 5'e yükselmiş oldu.

ABD'de 5 kişide olmak üzere, Avrupa'da Fransa, Almanya ve Asya'daki bazı ülkelerde de vakaların tespit edilmesi salgının hızla yayılması endişelerini artırdı.

KORONAVİRÜSÜN BELİRTİLERİ

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs; solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor.

NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor.