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Koronavirüsten ölenlerin sayısı 426'ya yükseldi

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 426'ya yükselirken, dünya genelindeki toplam vaka sayısı da 19 bin 345'e ulaştı.
Koronavirüsten ölenlerin sayısı 426'ya yükseldi

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle can kayıpları giderek artıyor.

426 ÖLÜ

Çin'de Hubey eyaleti sağlık komisyonundan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüse bağlı ölümlerin ülke genelinde 426'ya ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, eyalette 64 yeni can kaybının meydana geldiği ve 2 bin 300 yeni vakanın tespit edildiği vurgulandı.

19 BİN 345 VAKA

Böylelikle dünya genelindeki toplam vaka sayısı da 19 bin 345'e yükseldi.

Bununla birlikte yaklaşık 2 bin hastanın durumunun kritik olduğu bilgisi verilen açıklamada, 400 kadar hastanın tedavi edildiği kaydedildi.

17 KENTTE TOPLU ULAŞIM DURDURULDU

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almış, Dünya Sağlık Örgütü de 'uluslararası kamu sağlığı acil durumu' ilan etmişti.

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