  • BIST 87.922
  • Altın 335,892
  • Dolar 6,4999
  • Euro 7,0654
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 14 °C
»

Koronavirüsten sonra hantavirüs ortaya çıktı!

Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin’de hantavirüs isimli bir virüs daha ortaya çıktı. Çin'in Yunnan eyaletine giden bir işçi Shandong eyaletine döndüğü sırada otobüste öldü. Ölen kişide yapılan test sonrası hantavirüs saptandı.
Koronavirüsten sonra hantavirüs ortaya çıktı!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) can almaya devam ederken, Çin'de yeni bir gelişme yaşandı.

KORONAVİRÜS CANLI HARİTASI İÇİN TIKLAYIN

Global Times'da yer alan habere göre, Çin'in Yunnan eyaletinden Shandong eyaletine dönen bir kişi, pazartesi günü otobüste hayatını kaybetti. Uygulanan test sonucu ölen kişinin "hantavirüs" taşıdığı saptandı. Haberde, otobüsteki diğer 32 yolcunun da teste tabi tutulduğu ve sonuçlarının beklendiği kaydedildi.

KEMİRGENLERDEN İNSANA BULAŞIYOR

Bunyaviridae ailesinden bir RNA virüsü olan hantavirüs, fareler ve diğer bazı kemirgenler tarafından taşınıyor. İnsanlar, bu kemirgenlerin tükürük veya dışkısıyla temas ettiği zaman enfekte olabiliyorlar.

TEDAVİSİ YOK

Kuluçka süresi 12 ila 21 gün olan ve semptomları Kovid-19'a benzeyen hantavirüs enfeksiyonun aşısı veya bilinen bir tedavisi yok. Koronavirüste olduğu gibi, hastanın yaşam fonksiyonları destekleniyor.

HANTAVİRÜS NEDİR?

Bir çok çeşidi bulunan hantavirüs genellikle Kuzey ve Güney Amerika'da görülüyor. Hantavirüsün en çok görüldüğü ülkeler Arjantin, Şili, Brezilya, ABD, Kanada ve Panama'dır. Bunlar dışında Çin, Kore ve Rusya'da da az da olsa rastlanmaktadır.

Hantavirüsü yol açtığı hastalığa ise Dünya Sağlık Örgütü tarafından böbrek sendromlu kanamalı ateş adı verilmektedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Halkbank'tan ayrım yapmaksızın tüm esnafa kredi desteği24 Mart 2020 Salı 13:51
  • Yaşlı adamı sosyal medyada rencide eden kişi yakalandı24 Mart 2020 Salı 13:32
  • İçişleri Bakanlığı: 121 bin 388 ihtiyaç talebini karşıladı24 Mart 2020 Salı 13:29
  • Eski belediye başkanı 2 kişiyi vurdu, intihara kalkıştı24 Mart 2020 Salı 12:50
  • İşsizlik endişesi virüs korkusunu geride bıraktı24 Mart 2020 Salı 12:38
  • Ruhani: İran'da ölüm oranları düşmeye başladı24 Mart 2020 Salı 12:03
  • "İyileşen birisi tekrar koronavirüse yakalanabilir"24 Mart 2020 Salı 11:58
  • Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi24 Mart 2020 Salı 11:47
  • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına aylık aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı24 Mart 2020 Salı 11:23
  • Bakan Albayrak: Vergide mücbir sebep altındaki sektör ve iş kollarını belirledik24 Mart 2020 Salı 10:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti