Koronavirüsten sonra hantavirüs ortaya çıktı!

Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin’de hantavirüs isimli bir virüs daha ortaya çıktı. Çin'in Yunnan eyaletine giden bir işçi Shandong eyaletine döndüğü sırada otobüste öldü. Ölen kişide yapılan test sonrası hantavirüs saptandı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) can almaya devam ederken, Çin'de yeni bir gelişme yaşandı.

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Global Times'da yer alan habere göre, Çin'in Yunnan eyaletinden Shandong eyaletine dönen bir kişi, pazartesi günü otobüste hayatını kaybetti. Uygulanan test sonucu ölen kişinin "hantavirüs" taşıdığı saptandı. Haberde, otobüsteki diğer 32 yolcunun da teste tabi tutulduğu ve sonuçlarının beklendiği kaydedildi.

KEMİRGENLERDEN İNSANA BULAŞIYOR

Bunyaviridae ailesinden bir RNA virüsü olan hantavirüs, fareler ve diğer bazı kemirgenler tarafından taşınıyor. İnsanlar, bu kemirgenlerin tükürük veya dışkısıyla temas ettiği zaman enfekte olabiliyorlar.

TEDAVİSİ YOK

Kuluçka süresi 12 ila 21 gün olan ve semptomları Kovid-19'a benzeyen hantavirüs enfeksiyonun aşısı veya bilinen bir tedavisi yok. Koronavirüste olduğu gibi, hastanın yaşam fonksiyonları destekleniyor.

HANTAVİRÜS NEDİR?

Bir çok çeşidi bulunan hantavirüs genellikle Kuzey ve Güney Amerika'da görülüyor. Hantavirüsün en çok görüldüğü ülkeler Arjantin, Şili, Brezilya, ABD, Kanada ve Panama'dır. Bunlar dışında Çin, Kore ve Rusya'da da az da olsa rastlanmaktadır.

Hantavirüsü yol açtığı hastalığa ise Dünya Sağlık Örgütü tarafından böbrek sendromlu kanamalı ateş adı verilmektedir.