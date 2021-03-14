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Koronavirüsten yaşamını yitiren Opr. Dr. Esat Ülkü anıldı

KORONAVİRÜSTEN yaşamını yitiren Aydın Tabip Odası Başkanı Opr. Dr. Esat Ülkü, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında görev yaptığı Nazilli Devlet Hastanesinde anıldı. Anma etkinliğinde duygu dolu anlar yaşandı.
Koronavirüsten yaşamını yitiren Opr. Dr. Esat Ülkü anıldı

Koronavirüsten yaşamını yitiren Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Esat Ülkü için uzun yıllar çalıştığı, başhekimliğini de yaptığı Nazilli Devlet Hastanesi bahçesinde anma töreni düzenlendi. 14 Mart Tıp Bayramı çerçevesinde düzenlenen anma etkinliğine Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Selim Özen, Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Engin Tetik, Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Eralp Atay, Aydın Tabip Odası Başkanı Adalet Çıbık, Esat Ülkü'nün eşi Memnune Ülkü, kızı Doç. Dr. Müge Bozkurt yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.

Anma töreninde ilk konuşmayı merhum Opr. Dr. Esat Ülkü'nün kızı Doç. Dr. Müge Bozkurt yaptı. "Babam insanları bir araya toplamayı çok severdi" diyerek konuşmasına başlayan Bozkurt, "Burada, çok severek çalıştığı hastanenin bahçesinde pek çok dostunu bir arada görmek bence çok güzel. Yaşarken de insanları bir araya getirirdi. Aslında hala bizleri bir araya getiriyor. O çalıştığı tüm insanların yanlarında durabilen bir insandı. Böyle bir günde konuşmak gerçekten de çok zor. Ama çok severek çalıştığı bu yerde çok sevdiği memleketinde böyle bir anma programı düzenlediğiniz için emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Babamın anısına saygı gösterdiğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyorum. Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarını şükranla anıyorum" dedi.

Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Adalet Çıbık da konuşmasında, "Esat ağabey, yeri doldurulamayacak biriydi. Ne yazık ki bu Covid-19 belası nedeniyle kaybettiğimiz sevenlerimizden birisi de o oldu. Ama o her zaman yaşayacak. Onu bizler hiçbir zaman unutmayacağız. Çünkü o özel bir insandı. Her zaman hatırlayabileceğimiz bir yönü aklımıza gelecek. Ailesine ve tüm dostlarına, çalışma arkadaşlarına tekrardan başsağlığı diliyorum. Bütün sağlık çalışanlarına da bu zorlu dönemde kolay gelsin diyorum" dedi.

Merhum Uzman Dr. Esat Ülkü'nün eşi Memnune Ülkü ise, "Eşimi yakından tanıyan çok insan vardır. Tanımayanlarınızda vardır mutlaka ama tanıyanlar onun arkadaşlığını ve dostluğunu çok iyi bilirler. Eşim hayatı boyunca elinden geldiğince insanlara yardım etmek hastaları ile uğraşmak onları iyileştirmek için çaba sarf etti. Çok hayalleri vardı. Caz müziğini çok severdi. ABD'ye gidip, onları canlı olarak izlemek isterdi. En büyük üzüntüsü akademik kariyer yapamamasıydı. Ama o günün şartlarında bunu yapması mümkün olmamıştı. Nazilli'de bir eczacı arkadaşımız yıllar önce kendisine 'Sen Nazilli'nin kadın doğum profesörüsün' dediğinde çok mutlu olmuştu. Hepinize acımızı paylaştığınız için ve hala anmaya devam ettiğiniz için katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Hastane bahçesinde daha sonda Uzm. Dr. Esat Ülkü için lokma döktürüldü.

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