Koronavirüsü atlatan milli atlet Melike Malkoç yeni başarılar peşinde

Uluslararası atletizm yarışmalarında birçok başarısı bulunan milli atlet Melike Malkoç, 8-11 Temmuz'da Norveç'te yapılacak Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

İlkokul yıllarında beden eğitimi öğretmeni Utku Duman tarafından keşfedilerek ailesinin desteğiyle atletizme yönelen genç atlet Melike Malkoç, kısa sürede kendisini geliştirerek çeşitli kategorilerde Türkiye şampiyonlukları elde etti.

Gençler kategorisinde 100 ve 200 metrede Avrupa ikinciliği, 60 metrede Balkan ikinciliği ve yıldızlar kategorisinde Balkan şampiyonluğu da kazanan 20 yaşındaki milli atlet, kısa süre önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığına yakalandı.

Evde geçirdiği tedavi sürecinin ardından yeniden pistlere dönen milli sporcu, başarılarına yenisini eklemek için günde çift antrenman yaparak çalışmalarını sürdürüyor.

Milli atlet: "Hastalıkla mücadelem çok zor geçti"

Melike Malkoç, AA muhabirine, önünde zorlu müsabakaların olduğunu, elinden gelenin en iyisini vermeye çalıştığını söyledi.

Antrenörü eşliğinde çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Malkoç, "Hastalıkla mücadelem çok zor geçti. Bu süreçte herkes kendine dikkat etsin. Özellikle sağlığımız için maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını tavsiye ederim. Her gün çift antrenman yapıyoruz ve yoğun geçiyor. Hedefim, Avrupa şampiyonu olmak." dedi.

Malkoç, eski formunu yakalayabilmek için çok çalıştığını dile getirerek, uluslararası müsabakalarda yeniden yer alarak milli formayla yeni başarılara imza atmak istediğini belirtti.

Milli sporcunun antrenörü Utku Duman da salgın döneminde müsabakaların tarihlerinde değişiklikler olabildiğini, kendilerinin de sporcuları bu sürece göre hazırlamak zorunda olduklarını kaydetti.

Müsabaka takvimindeki değişikliklerin sporcularda motivasyon kaybı oluşturabildiğine dikkati çeken Duman, her şeye rağmen çalışmaya devam ettiklerini, sporcuların işlerini severek yaptığını ifade etti.

Duman, milli atlet Melike'nin salgının etkisine rağmen kısa sürede iyi toparlanarak çalışmalarını başarılı şekilde sürdürdüğünü kaydetti.