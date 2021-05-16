  • BIST 1.441
  • Altın 501,444
  • Dolar 8,3566
  • Euro 10,1202
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 24 °C
»

Koronavirüsü atlatan milli atlet Melike Malkoç yeni başarılar peşinde

Uluslararası atletizm yarışmalarında birçok başarısı bulunan milli atlet Melike Malkoç, 8-11 Temmuz'da Norveç'te yapılacak Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.
Koronavirüsü atlatan milli atlet Melike Malkoç yeni başarılar peşinde

İlkokul yıllarında beden eğitimi öğretmeni Utku Duman tarafından keşfedilerek ailesinin desteğiyle atletizme yönelen genç atlet Melike Malkoç, kısa sürede kendisini geliştirerek çeşitli kategorilerde Türkiye şampiyonlukları elde etti.

Gençler kategorisinde 100 ve 200 metrede Avrupa ikinciliği, 60 metrede Balkan ikinciliği ve yıldızlar kategorisinde Balkan şampiyonluğu da kazanan 20 yaşındaki milli atlet, kısa süre önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığına yakalandı.

Evde geçirdiği tedavi sürecinin ardından yeniden pistlere dönen milli sporcu, başarılarına yenisini eklemek için günde çift antrenman yaparak çalışmalarını sürdürüyor.

Milli atlet: "Hastalıkla mücadelem çok zor geçti"
Melike Malkoç, AA muhabirine, önünde zorlu müsabakaların olduğunu, elinden gelenin en iyisini vermeye çalıştığını söyledi.

Antrenörü eşliğinde çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Malkoç, "Hastalıkla mücadelem çok zor geçti. Bu süreçte herkes kendine dikkat etsin. Özellikle sağlığımız için maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını tavsiye ederim. Her gün çift antrenman yapıyoruz ve yoğun geçiyor. Hedefim, Avrupa şampiyonu olmak." dedi.

Malkoç, eski formunu yakalayabilmek için çok çalıştığını dile getirerek, uluslararası müsabakalarda yeniden yer alarak milli formayla yeni başarılara imza atmak istediğini belirtti.

Milli sporcunun antrenörü Utku Duman da salgın döneminde müsabakaların tarihlerinde değişiklikler olabildiğini, kendilerinin de sporcuları bu sürece göre hazırlamak zorunda olduklarını kaydetti.

Müsabaka takvimindeki değişikliklerin sporcularda motivasyon kaybı oluşturabildiğine dikkati çeken Duman, her şeye rağmen çalışmaya devam ettiklerini, sporcuların işlerini severek yaptığını ifade etti.

Duman, milli atlet Melike'nin salgının etkisine rağmen kısa sürede iyi toparlanarak çalışmalarını başarılı şekilde sürdürdüğünü kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milli maratoncu Meryem Erdoğan olimpiyat vizesi aldı16 Mayıs 2021 Pazar 13:41
  • Süper Lig'de 2020-2021 sezonu penaltı dosyası16 Mayıs 2021 Pazar 11:48
  • Süper Lig'de en fazla kırmızı kart Antalyaspor'a çıktı16 Mayıs 2021 Pazar 11:48
  • Süper Lig'den düşen Denizlispor'da en uzun süreyi Rodallega aldı16 Mayıs 2021 Pazar 11:47
  • Beşiktaş'ın Süper Lig'deki şampiyonluk öyküsü16 Mayıs 2021 Pazar 11:47
  • NBA'de Lakers play-off umudunu son maça taşıdı16 Mayıs 2021 Pazar 10:46
  • TFF 1. Lig'de play-off heyecanı yarın başlayacak16 Mayıs 2021 Pazar 10:46
  • Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Galatasaray için çok önemli günlerin arifesindeyiz16 Mayıs 2021 Pazar 09:22
  • Beşiktaş'tan şampiyonluk paylaşımları16 Mayıs 2021 Pazar 09:21
  • Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bence tarihin en zor liginde şampiyonluğu yakaladık16 Mayıs 2021 Pazar 09:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti